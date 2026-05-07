13 selecciones participan en El Puerto de Santa María en el Euro Beach Soccer League Andalucía

Redacción ElDesmarque 07 MAY 2026 - 13:36h.

Del 19 al 24 de mayo la Plaza de Toros de la localidad gaditana acogerá este importante evento deportivo de fútbol playa

Hay competición tanto masculina como femenina y un motón de actividades

Compartir







El director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi, ha asistido hoy en El Puerto de Santa María (Cádiz) a la presentación oficial del Euro Beach Soccer League Andalucía, evento deportivo que se va a celebrar del 19 al 24 de mayo en la localidad gaditana y en el que van a participar 13 selecciones nacionales de fútbol playa.

La Euro Beach Soccer League es la gran referencia de eventos internacionales del fútbol playa europeo. Tras el éxito de la primera edición, Andalucía vuelve a convertirse en el epicentro del beach soccer con una competición que reunirá a algunas de las mejores selecciones nacionales del continente en un entorno único, la Real Plaza de Toros de El Puerto de Santa María, y será una de las fases regulares más importantes del circuito internacional.

PUEDE INTERESARTE La Liga LED se consolida en el calendario andaluz de eventos deportivos a nivel escolar

En el torneo masculino participan 8 selecciones, divididas en 2 grupo de 4 equipos. En el grupo A estarán España, Suiza, Polonia y Lituania; mientras que el grupo B estará integrado por Bielorrusia, Portugal, Chequia y Turquía. De miércoles a viernes se disputará la fase de grupos en formato Round Robin; el sábado se jugarán las semifinales y los partidos por las posiciones del 5º al 8º puesto; y el domingo se disputará la final, el partido por el 3º y 4º puesto y los partidos por el 5º, 6º, 7º y 8º puesto. Cada jornada masculina contará con cuatro partidos diarios.

En la competición femenina participarán 5 selecciones en un único grupo, en el que estarán España, Ucrania, Suiza, Chequia e Inglaterra. El formato será una liguilla de todos contra todos, durante los cinco días de competición, jugándose dos partidos diarios.

PUEDE INTERESARTE Los andaluces Maksim Oberemko y Ricardo Jiménez, campeón y subcampeón de España de Windsurfer

El evento de este año también destaca por su carácter inclusivo y su apuesta por la promoción deportiva. Durante las mañanas de los días de competición se desarrollará un importante evento de inclusión, fomentando la participación, la igualdad y el acceso al deporte para todos los colectivos. Esta iniciativa pretende reforzar los valores de integración, convivencia y diversidad a través del fútbol playa, convirtiendo el torneo en mucho más que una competición deportiva.

Otro de los grandes atractivos será el torneo de categorías base con participación de equipos alevines. Los encuentros se disputarán todos los días del evento de 21:30 a 22:30 horas, permitiendo que los más jóvenes vivan la experiencia de competir dentro de un gran escenario internacional. La competición culminará con la gran final el domingo, poniendo el broche de oro al torneo base y fomentando el crecimiento del fútbol playa entre las nuevas generaciones.

PUEDE INTERESARTE Buenos resultados y valiosa experiencia para los andaluces en el Nacional de ILCA 6

Fuera del estadio se instalará el Beach Village, una gran fan zone diseñada para que aficionados y familias puedan disfrutar de una experiencia completa más allá de los partidos. El Beach Village contará con activaciones de marcas, música y entretenimiento, gastronomía, espacios interactivos, actividades para familias y niños y ambiente festivo durante todo el evento. Esta zona será uno de los principales puntos de encuentro para visitantes, creando una auténtica experiencia mediterránea alrededor del fútbol playa.

El Euro Beach Soccer League Andalucía 2026 está organizado por Beach Soccer Worldwide y cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, y el apoyo técnico de la Real Federación Española de Fútbol y la Real Federación Andaluza de Fútbol.

En la presentación, que ha tenido lugar en la Real Plaza de Toros de la localidad, sede de la competición, Lerchundi ha estado acompañado por Germán Beardo, alcalde de El Puerto de Santa María; Gabino Renales, vicepresidente de Beach Soccer Worldwide; Pedro Curtido, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol; y Diego Martínez, vicepresidente del Comité de Futbol Playa de la Real Federación Española de Fútbol Sala.