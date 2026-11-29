Coches y Motos 29 NOV 2026 - 15:50h.

Pocas opciones hay que sean tan emblemáticas y significativas

El nuevo Suzuki es, para muchos, el más guapo de la marca

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Si hablamos de las mejores deportivas que existen en el mercado, nos cuesta ignorar la Suzuki Katana Special Edition, que es absolutamente impresionante. Presume de un precio que la hace estar al alcance de la mayoría de bolsillos, y de unas prestaciones que no se quedan cortas, y que la hacen inigualable. Pocas opciones hay que sean tan emblemáticas y significativas, y no nos cabe ni la más mínima duda de que te enamorarás en cuanto la pruebes.

Cumple con la normativa Euro 5+, y tiene una serie de componentes que la hacen tan exclusiva, entre los que se pueden destacar el escape Akrapovic, los protectores adhesivos en los laterales o el frontal del depósito de combustible con un diseño especial. Asimismo, en la parte ciclo monta una horquilla KYB, la misma marca que el amortiguador, mientras que las pinzas de freno son de Brembo. Y el peso del conjunto es de 215 kilos.

El propulsor de esta moto es de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 999 centímetros cúbicos, de refrigeración líquida y distribución DOHC. La potencia es de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 106 Nm a 9.250 rpm, y el consumo declarado es de 6,1 litros por cada 100 kilómetros. Dispone de embrague anti-rebote, así como control de tracción desconectable, tres mapas de potencia, low rpm assist o sistema de arranque fácil.

La Suzuki Katana Special Edition tiene precio

Aunque lo mejor de todo se encuentra a la hora de ver el accesible precio que tiene esta Suzuki Katana Special Edition, pues nos parece increíble que apenas se necesiten desembolsar un total de 12.499 euros, una cifra muy accesible. Eso sí, hay un problema, y es que, al ser de edición limitada, resulta muy complicado poder conseguir una.