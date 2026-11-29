Coches y Motos 29 NOV 2026 - 13:14h.

Este SUV busca seducir con un diseño agresivo

El nuevo Sportequipe 8 GT, el modelo más bonito de DR Automobiles, tiene precios sorprendentes

Compartir







El Sportequipe 6 GT representa una de las propuestas menos conocidas dentro del mercado español de los SUV compactos. La marca italiana, perteneciente al grupo DR Automobiles, utiliza modelos de origen chino que adapta y comercializa en diferentes mercados europeos. Su planteamiento busca combinar una carrocería de diseño deportivo con un equipamiento relativamente completo y un precio competitivo frente a los fabricantes tradicionales.

El 6 GT destaca especialmente por su estética exterior, con una silueta ligeramente descendente y unas superficies que buscan transmitir una imagen dinámica. También dispone de una carrocería de dimensiones familiares y diferentes elementos tecnológicos destinados a mejorar la comodidad. Sin embargo, su principal atractivo comercial depende de la relación entre precio, equipamiento y características mecánicas.

Un diseño deportivo de 4,59 metros

El Sportequipe 6 GT mide aproximadamente 4,59 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y diferentes entradas de aire decorativas que refuerzan su imagen agresiva. De perfil destacan una línea de techo descendente, unos pasos de rueda marcados y unas llantas de aleación de diseño deportivo.

La trasera incorpora unos pilotos unidos visualmente mediante una franja horizontal y un portón de grandes dimensiones. El resultado es un SUV que utiliza elementos estéticos habituales entre los modelos de inspiración cupé, aunque mantiene una carrocería suficientemente elevada para ofrecer una posición de conducción cómoda.

PUEDE INTERESARTE Nissan reduce el precio del Qashqai, el SUV que muchos consideran el pionero de los SUV compactos en su categoría

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución moderna, con instrumentación digital y una pantalla multimedia central. También incorpora diferentes elementos de conectividad y equipamiento destinados a mejorar el confort. Su distancia entre ejes de aproximadamente 2,72 metros permite ofrecer una segunda fila adecuada para desplazamientos familiares.

Una mecánica de gasolina con alternativa GLP

El Sportequipe 6 GT utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros que desarrolla aproximadamente 154 CV en su configuración convencional. También dispone de una alternativa bifuel que permite utilizar gasolina y gas licuado del petróleo, una solución especialmente interesante para quienes buscan reducir el coste por kilómetro.

La versión GLP obtiene la etiqueta ECO de la DGT, siempre que cumpla las condiciones de homologación correspondientes. Esta característica puede representar una ventaja frente a determinados SUV de gasolina, especialmente para quienes circulan habitualmente por zonas urbanas con restricciones medioambientales. Sin embargo, el consumo y las prestaciones pueden variar dependiendo del combustible utilizado.

La transmisión automática está orientada a ofrecer una conducción cómoda durante los desplazamientos cotidianos. El 6 GT utiliza tracción delantera y no pretende competir con todoterrenos especializados, pese a su carrocería elevada y su imagen robusta.

Equipamiento y precio como argumentos

El Sportequipe 6 GT incorpora diferentes asistentes de conducción, climatizador, conectividad y elementos de confort. Dependiendo de la configuración puede disponer de techo panorámico, cámaras de visión periférica y asientos con ajustes eléctricos. La marca apuesta por ofrecer una dotación abundante sin recurrir a una lista especialmente extensa de opciones.

El MG HS, el KGM Korando y determinadas versiones del Dacia Bigster representan alternativas interesantes por tamaño y planteamiento comercial. El Sportequipe responde con una estética deportiva y la posibilidad de utilizar GLP, aunque conviene comprobar el consumo real y el equipamiento de seguridad.

También resulta recomendable valorar la implantación de la red comercial y la disponibilidad de recambios antes de comprar. Sportequipe cuenta con una presencia más limitada que la de fabricantes tradicionales, una circunstancia que puede influir en la experiencia de propiedad y en el valor residual.

El Sportequipe 6 GT representa una alternativa diferente para quienes buscan un SUV familiar con una estética agresiva. Su diseño exterior y la posibilidad de utilizar GLP son argumentos interesantes, aunque la decisión debe tener en cuenta también el servicio posventa y la comparación con modelos de marcas más consolidadas.