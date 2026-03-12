El nuevo Sportequipe 8 GT, el modelo más bonito de DR Automobiles, tiene precios sorprendentes

Coches y Motos 12 MAR 2026 - 01:43h.

Dentro del creciente universo de DR Automobiles, una de las marcas que más protagonismo está ganando es Sportequipe. Se trata de una submarca del grupo italiano DR, creada para ofrecer modelos con una imagen más deportiva y un posicionamiento algo más exclusivo dentro de su gama. Su último lanzamiento es el nuevo Sportequipe 8 GT, un SUV que llega al mercado español con diseño atractivo, gran tamaño y precios muy competitivos.

La firma continúa ampliando su catálogo tras la llegada de modelos como el Sportequipe 6 GT y el Sportequipe 7 GTW. Ahora es el turno del Sportequipe 8 GT, que ya tiene precios confirmados en España. El libro de pedidos está abierto y la comercialización ya está en marcha, reforzando la presencia del grupo DR en nuestro mercado.

Nuevo SUV para toda la familia de carácter deportivo, listo para aterrizar en España

Este nuevo SUV se sitúa en la parte alta de la gama por dimensiones y presencia. Sus medidas son generosas: 4.738 mm de largo, 1.968 mm de ancho y 1.708 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.800 mm. Gracias a estas cifras ofrece un habitáculo espacioso y una buena sensación de amplitud para los ocupantes.

La gama mecánica está formada por dos versiones diferentes. La primera es la versión de acceso, equipada con un motor gasolina 1.6 T-GDI de cuatro cilindros. Desarrolla 185 CV de potencia y 275 Nm de par máximo, asociado a una transmisión automática de siete velocidades y tracción delantera. Su velocidad máxima es de 180 km/h, el consumo medio se sitúa en 9 l/100 km y las emisiones alcanzan 204 g/km de CO₂. El precio arranca en 38.600 euros.

Por encima se sitúa una versión bifuel, basada en el mismo bloque 1.6 T-GDI, pero con 177 CV y 258 Nm de par máximo. También utiliza cambio automático de siete relaciones y tracción delantera. Al poder funcionar con gasolina y GLP, obtiene la etiqueta ECO de la DGT, lo que supone ventajas en movilidad y fiscalidad. Su consumo medio es de 11,7 l/100 km y el precio parte de 40.600 euros.

Un solo equipamiento con todo incluido

En equipamiento solo hay un acabado, pero es especialmente completo. Incluye faros LED, techo solar panorámico, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla táctil central de 14,6 pulgadas, navegador, Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico, tapicería de cuero ecológico y asientos delanteros calefactados y ventilados.

A todo ello se suman numerosos sistemas de asistencia a la conducción. Destacan el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la cámara de visión 360º, los sensores de aparcamiento, la monitorización de punto ciego o el reconocimiento de señales de tráfico. Un conjunto que convierte al Sportequipe 8 GT en un SUV muy completo por precio y equipamiento dentro de su categoría.