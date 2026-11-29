Coches y Motos 29 NOV 2026 - 20:09h.

Se traduce en una excelente respuesta y en unas prestaciones impresionantes

La nueva BMW R 1300 R es, para muchos, la roadster más bonita de la historia de BMW

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Hay una moto que es capaz de plantar cara a la BMW R 1300 GS Adventure, lo que son palabras mayores, gracias a su increíble apuesta por la tecnología y el confort, que consigue conquistar a los grandes viajeros. Y es que la ZX Moto 820 X es una de las mejores propuestas que hay en el segmento de las adventure, y si lo que deseas es devorar kilómetros, probablemente es una de las mejores inversiones que vas a poder hacer a día de hoy.

El propulsor que utiliza es de tres cilindros en línea, con una potencia declarada que supera los 100 CV, lo que se traduce en una excelente respuesta y en unas prestaciones impresionantes. Y cuenta con numerosas ayudas para la conducción, entre las que destacan los distintos modos de conducción, el control de tracción, el control anti-caballito, el control de crucero adaptativo o el quickshifter bidireccional. Así que no se queda corta.

Es una moto muy cómoda, y preparada para el estilo adventure, que presume de la presencia de suspensiones de ajuste electrónico, lo que permite una mayor adaptabilidad a la conducción en cada momento, independientemente del terreno. Y esto también le permite ganar algunos puntos en versatilidad. Pero algo que nos deja sin respuesta es su impresionante depósito de combustible, que cuenta con una increíble capacidad de 27 litros, lo que significa una gran autonomía.

La ZX Moto 820 X cuesta menos de 11.000 euros

En ZX Moto han pensado en contentar a todos los públicos, y esto explica el motivo por el que le han colocado un precio tan apetecible. Y es que por menos de 11.000 euros te vas a poder llevar a casa la 820 X, algo que nos parece difícil de igualar.