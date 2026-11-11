La nueva BMW R 1300 R es, para muchos, la roadster más bonita de la historia de BMW

Coches y Motos 11 NOV 2026 - 12:43h.

En su interior se esconde un impresionante motor de 1300 centímetros cúbicos de cilindrada

La alternativa barata a la BMW trail y, para muchos, muy atractiva

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Sabemos que en el catálogo de BMW hay muchas motos, y todas son especiales a su manera, pero cuando entramos en el segmento de las roadster, hay una que destaca por encima del resto. Se trata de la R 1300 R, que nos llama la atención por su increíble diseño y sus magníficas prestaciones, lo que la acaban por convertir en una referente del segmento. Tiene un estilo significativamente más agresivo que las demás, y con un equipamiento muy completo.

Aparte, se actualizó recientemente, con una cantidad de mejoras significativas, que incluyen un motor de mayor capacidad y mejores prestaciones, un nuevo chasis, un sub-chasis de aluminio, un faro LED de nuevo diseño o una estética más deportiva y agresiva. En su interior se esconde un impresionante motor de 1300 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 145 CV y un par máximo de 149 Nm, y un cardan revisado.

La moto cuenta con tres modos de conducción seleccionables, y cuenta con ayudas importantes como el control de tracción. En cuanto a la instrumentación, nos podemos encontrar con una increíble pantalla TFT de seis pulgadas que tiene conectividad móvil, y que te permite conocer todos los detalles que necesitas. Por todo esto, no nos cabe ni la más mínima duda de que es una compra tan apetecible, y que merece mucho la pena de realizar.

La BMW R 1300 R cuesta 17.800 euros

Si deseas conseguir la BMW R 1300 R, tendrás que hacer una inversión bastante razonable, ya que no tiene un precio demasiado elevado. En total solamente tendrás que pagar 17.800 euros, lo que es una cantidad muy justa viendo todo lo que ofrece esta moto. Sin duda alguna, es imposible que te puedas llegar a arrepentir de haberla conseguido.