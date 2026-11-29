Coches y Motos 29 NOV 2026 - 06:03h.

Tiene una parte ciclo claramente enfocada hacia un uso fuera del asfalto

La KTM más extrema tiene precio en España

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Hay una moto trail que le come terreno a la KTM 390 Adventure, viendo todo lo que ofrece, y al precio por el que lo hace. Esto acaba por convertirla en una apuesta segura y sin riesgo, de la que nos cuesta creer que podamos arrepentirnos en algún momento. Porque la Moto Marini Alltrhike 450 es una opción muy interesante, con una esencia típica de las motos de los 90, que es lo que nos gusta tanto y lo que nos consigue enamorar al instante.

Tiene una parte ciclo claramente enfocada hacia un uso fuera del asfalto, con suspensiones de la marca KYB o unos frenos J.Juan, mientras que el depósito de combustible presume de una increíble capacidad superior a los 18 litros, lo que se traduce en una gran autonomía. Y el peso del conjunto es de 170 kilos, lo que hace que sea una moto tan sencilla y fácil de manejar. Mientras que su motor es de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 450 centímetros cúbicos.

Declara una potencia de 45 CV a 8.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 44 Nm a 6.500 rpm. Cuenta con embrague anti-rebote, dos modos de conducción, ABS trasero desconectable o control de tracción, y su equipamiento tampoco se queda atrás en ningún momento. Porque presume de piñas retroiluminadas, caballete central, parabrisas regulable, dos tomas USB o una pantalla TFT digital en la instrumentación de gran tamaño.

La Moto Marini Alltrhike 450 tiene un coste de 5.990 euros

Si deseas adquirir la Moto Marini Alltrhike 450, debes saber que no te hará falta pagar ninguna cantidad fuera del mercado. Tan solo tendrás que poner 5.990 euros encima de la mesa, lo que a todos nos parece un precio muy asumible.