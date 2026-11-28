Coches y Motos 28 NOV 2026 - 13:21h.

El ZR-V es uno de los mejores SUV de su categoría

El nuevo Honda Prelude es uno de los coupés más bonitos en la historia reciente de Honda y apunta a deportivos mucho más caros

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Honda ha reforzado su presencia en el mercado de los SUV compactos con el ZR-V, un modelo que se sitúa entre el HR-V y el CR-V dentro de su gama. Su principal atractivo está en combinar una carrocería de dimensiones familiares con un sistema híbrido autorrecargable de 184 CV, una configuración que busca ofrecer una conducción suave y un consumo contenido sin necesidad de conectar el automóvil a un punto de carga.

El ZR-V compite con alternativas como el Toyota Corolla Cross, el Hyundai Tucson Hybrid y el Kia Sportage Hybrid. Frente a ellos, Honda apuesta por una tecnología de propulsión particular y una carrocería de diseño relativamente deportivo. Su planteamiento está orientado principalmente a quienes buscan un SUV cómodo para desplazamientos cotidianos y viajes largos, con las ventajas de la etiqueta ECO de la DGT.

Un diseño deportivo de 4,57 metros

El Honda ZR-V mide aproximadamente 4,57 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y diferentes superficies que refuerzan su imagen dinámica. De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y una superficie acristalada que contribuye a ofrecer una buena visibilidad.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila adecuada para adultos, aunque su capacidad de carga resulta inferior a la de algunos rivales. El maletero ofrece aproximadamente 380 litros según la medición VDA de determinadas versiones, una cifra relativamente modesta para un SUV de estas dimensiones.

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El interior mantiene una distribución funcional, con instrumentación digital de 10,2 pulgadas y una pantalla multimedia central de 9 pulgadas. También dispone de mandos físicos para diferentes funciones y una consola central elevada que contribuye a transmitir una imagen deportiva. Los materiales y los ajustes buscan ofrecer una sensación de calidad, especialmente en los acabados superiores.

Un sistema híbrido de 184 CV

El Honda ZR-V utiliza un sistema e:HEV que combina un motor de gasolina atmosférico de 2,0 litros con propulsión eléctrica. El motor eléctrico principal desarrolla 184 CV y un par máximo de 315 Nm, mientras el sistema gestiona automáticamente el funcionamiento de los diferentes componentes. Esta configuración permite ofrecer una respuesta inmediata al acelerador y una conducción suave.

A diferencia de numerosos híbridos convencionales, el sistema de Honda utiliza principalmente el motor eléctrico para impulsar las ruedas durante determinadas condiciones de conducción. El motor de gasolina puede funcionar como generador y también transmitir potencia directamente a las ruedas cuando resulta más eficiente. Esta solución busca aprovechar las ventajas de ambos sistemas sin necesidad de utilizar un punto de carga externo.

Honda anuncia un consumo combinado homologado de aproximadamente 5,8 litros cada 100 kilómetros en determinadas versiones. También permite acelerar de 0 a 100 km/h en alrededor de ocho segundos, unas prestaciones suficientes para un SUV familiar. El ZR-V obtiene la etiqueta ECO de la DGT y dispone de diferentes modos de conducción que adaptan la respuesta del sistema híbrido.

Tecnología y seguridad como argumentos

El equipamiento incluye diferentes asistentes de conducción agrupados bajo la denominación Honda Sensing. Entre ellos aparecen sistemas de frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril. Dependiendo del acabado también puede incorporar asientos calefactados, techo panorámico, portón eléctrico y otros elementos destinados a mejorar el confort.

El Toyota Corolla Cross representa una alternativa especialmente cercana por su tecnología híbrida, mientras el Hyundai Tucson y el Kia Sportage ofrecen carrocerías más espaciosas y diferentes configuraciones mecánicas. El Honda responde con una conducción refinada, un sistema híbrido de funcionamiento particular y una presentación interior funcional.

Su principal limitación está en la capacidad del maletero y en un precio que puede resultar superior al de determinadas alternativas. Sin embargo, para quienes priorizan una conducción suave, prestaciones suficientes y una mecánica híbrida sin enchufe, el Honda ZR-V representa una opción interesante dentro del mercado de SUV compactos.