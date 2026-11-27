Coches y Motos 27 NOV 2026 - 16:01h.

Tiene un estilo inconfundible, propio de la marca austríaca, y además se puede limitar para los usuarios con carné A2

KTM tiene una de las trail más completas para viajes largos

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En KTM han recuperado una de sus mejores naked, que no deja a nadie indiferente, y que no cabe ni la más mínima duda de que es una moto excelente de cabo a rabo. Tiene un estilo inconfundible, propio de la marca austríaca, y además se puede limitar para los usuarios con carné A2. Esto es lo que acaba por hacer de la 790 Duke una de las mejores opciones que ofrece el mercado ahora mismo, y no podemos hacer otra cosa que no sea recomendarla.

Es cómoda, fácil de manejar y muy atractiva, y cuenta con muchas novedades importantes tras su última actualización. Estas incluyen una ergonomía modificada, un sub chasis nuevo, una nueva estética, tijas nuevas, un amortiguador nuevo, una horquilla actualizada, un depósito de combustible rediseñado o unos nuevos frenos WP. Está pensada para ser más ágil y precisa, y podemos afirmar sin miedo que es una de las mejores motos en el catálogo de la firma.

Su corazón es una propulsor LC8c, de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos. Alcanza los 105 CV de potencia, y tiene una entrega contundente. El consumo homologado es de 4,6 litros por cada 100 kilómetros, así que no está para nada mal, y cuenta con tres modos de conducción, control de tracción, control anti-wheelie, control de salida, control de deslizamiento… mientras que en la instrumentación hay una pantalla digital de cinco pulgadas.

La KTM 790 Duke cuesta 8.799 euros

No lo dudes y consigue la KTM 790 Duke, ahora que está disponible por un precio que es tan apetecible y razonable para todos los bolsillos. No tendrás que poner encima de la mesa más que un total de 8.799 euros, una cantidad que es complicado encontrar en el mercado a día de hoy.