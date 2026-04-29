La KTM 790 Duke es una de las naked baratas que parecen premium por tecnología y deportividad

Coches y Motos 29 ABR 2026 - 21:43h.

Su avanzada tecnología y su aspecto deportivo la hacen parecer mucho más cara de lo que realmente es

La KTM más extrema tiene precio en España

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La KTM 790 Duke es una de las mejores opciones que puedes encontrar ahora mismo en el mercado, en caso de que busques una naked barata, pero con aires premium. Porque su avanzada tecnología y su aspecto deportivo la hacen parecer mucho más cara de lo que realmente es, así que te avanzamos que te llevarás una grata sorpresa en cuanto veas que su coste es accesible para prácticamente todos los bolsillos, y sin necesidad de hacer una gran inversión.

No es casualidad que sea uno de los modelos con más éxito dentro de la firma austríaca, y en su última actualización, además de una rebaja importante en el precio de venta, se le han añadido de serie el control de crucero, la regulación del freno motor, el quickshifter o el track pack. Todo esto la hacer incluso más atractiva, y la acaba por convertir en una de las mejores motos del mercado, así que merece mucho la pena su adquisición.

Si hablamos de cifras, esta KTM es capaz de entregar una potencia de 95 CV, gracias a un propulsor bicilíndrico en línea con una entrega de par contundente desde la parte baja, de 87 Nm. Cuenta con cinco modos de conducción, dos personalizables, y la ergonomía es erguida y relajada al mismo tiempo. Y a la hora de hablar de equipamiento, nos encontramos que esta moto cuenta con una pantalla TFT de 5”, a la que no le falta detalle.

Aprovecha el descuento de 500 euros para esta KTM 790 Duke

No puedes dejar escapar la oportunidad de conseguir esta KTM 790 Duke, que ahora tiene un importante descuento de 500 euros, lo que provoca que puedas hacerla tuya invirtiendo apenas un total de 8.299 euros, que a todos nos resulta una maravilla.