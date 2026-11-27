Coches y Motos 27 NOV 2026 - 07:41h.

Además, su mejor versión es también la más barata

No es un SUV, pero este Kia es perfecto para las familias

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Los SUV chinos han ganado terreno con precios ajustados y mucho equipamiento. Kia responde con un modelo conocido y una gama que deja elegir cómo moverse: gasolina, diésel con hibridación ligera o híbrido.

Hablamos del Kia Sportage. Antes de ser un SUV familiar de líneas afiladas, este Kia tenía un perfil mucho más aventurero. La primera generación llegó en 1993 y aquel mismo año completó el Rally París-Dakar. Desde entonces, el modelo ha cambiado mucho, pero su nombre ha seguido creciendo con cada generación.

Es el Kia más vendido en todo el mundo

Hoy, el Sportage mide 4,52 metros y tiene una batalla de 2,68. El interior ofrece sitio para viajar en familia y un maletero de 526 litros. Si se abaten los asientos traseros, la capacidad alcanza los 1.715 litros. Su diseño actual también marca distancias con aquel primer todoterreno: ahora tiene un aire más urbano y tecnológico.

La gama empieza con un gasolina 1.6 T-GDi de 150 CV, cambio manual de seis marchas y tracción delantera. Kia ofrece también esa mecánica con transmisión automática. Quien haga muchos kilómetros puede mirar al diésel MHEV de 136 CV; y quien necesite más agarre, al gasolina de 180 CV con tracción total.

La versión HEV es la más barata y también la mejor para muchos

El híbrido autorrecargable sube la apuesta hasta los 239 CV. Su motor 1.6 T-GDi trabaja junto a uno eléctrico y una caja automática de seis velocidades. La versión delantera acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. Kia anuncia un consumo medio de 5,5 litros cada 100 kilómetros.

La etiqueta ECO distingue a las versiones electrificadas MHEV y HEV. El gasolina convencional de 150 CV no la consigue. Kia anuncia el Sportage híbrido desde 27.770 euros, aunque la promoción exige entregar un vehículo usado y financiar la compra. Conviene revisar las condiciones antes de comparar precios.

El acabado Concept ya incluye climatizador bizona, llantas de 17 pulgadas y faros LED. La pantalla multimedia de ocho pulgadas ofrece Android Auto y Apple CarPlay. También hay cámara de aparcamiento, reconocimiento de señales y asistentes de frenada de emergencia y mantenimiento de carril.