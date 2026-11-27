Coches y Motos 27 NOV 2026 - 17:38h.

Este SUV cuenta con uno de los diseños más top del mercado

Nos gusta muy mucho el nuevo SUV chino Bestune Joyee 07

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El mercado de los SUV familiares continúa incorporando nuevos fabricantes que buscan competir con las marcas tradicionales mediante precios ajustados, equipamientos completos y tecnologías electrificadas. Uno de los últimos ejemplos es el Bestune Joyee 07, un modelo de origen chino que combina una carrocería de grandes dimensiones con un sistema híbrido enchufable de 250 CV. Su diseño apuesta por unas proporciones equilibradas y una presentación moderna, con argumentos para atraer a quienes buscan un automóvil espacioso.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto a lo que podría sugerir su tamaño: el Bestune Joyee 07 comercializado en España dispone de cinco plazas, no de siete. Aunque sus dimensiones son semejantes a las de determinados SUV familiares con tres filas de asientos, el fabricante ha destinado el espacio posterior a ofrecer una segunda fila amplia y un maletero generoso. Esta configuración puede resultar interesante para familias que priorizan la capacidad de carga frente al número de ocupantes.

Una carrocería de casi 4,75 metros

El Bestune Joyee 07 mide 4,75 metros de longitud, 1,88 metros de anchura y 1,71 metros de altura. Su frontal incorpora unos faros LED estilizados, una superficie central de diseño limpio y diferentes elementos que refuerzan su imagen tecnológica. De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas proporciones que buscan aprovechar el espacio disponible sin recurrir a una silueta especialmente deportiva.

La trasera incorpora un portón amplio y unos grupos ópticos de diseño moderno. El resultado es un SUV que apuesta por una estética elegante y relativamente convencional, una alternativa a los diseños más agresivos de algunos fabricantes chinos. Su distancia entre ejes de 2,77 metros contribuye a ofrecer una buena habitabilidad, mientras la altura de la carrocería facilita el acceso a las plazas posteriores.

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El maletero alcanza aproximadamente 590 litros y puede ampliarse hasta unos 1.800 litros abatiendo los asientos posteriores. Esta capacidad representa uno de sus principales argumentos para quienes necesitan transportar equipaje voluminoso. Sin embargo, no dispone de una tercera fila de asientos, por lo que las familias que necesitan seis o siete plazas deberán buscar alternativas como el Ebro s800, el Skoda Kodiaq o determinados modelos de Peugeot.

Un híbrido enchufable de 250 CV

El Joyee 07 utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros acompañado por un sistema de propulsión eléctrica. La potencia conjunta alcanza los 250 CV y se transmite a las ruedas delanteras mediante una transmisión automática. Esta configuración permite combinar desplazamientos cotidianos utilizando electricidad con viajes largos en los que interviene el motor de combustión.

La versión comercializada inicialmente en España incorpora una batería de 21,2 kWh de capacidad nominal. Bestune anuncia hasta 110 kilómetros de autonomía eléctrica según el ciclo WLTC, una homologación diferente del WLTP europeo, por lo que ambas cifras no deben compararse directamente. También dispone de carga en corriente alterna y admite carga rápida en corriente continua, una característica que puede facilitar su utilización durante desplazamientos largos.

El sistema híbrido enchufable permite obtener la etiqueta CERO de la DGT, aunque para aprovechar sus ventajas económicas y medioambientales resulta recomendable recargar la batería con frecuencia. Cuando se utiliza principalmente con la batería descargada, el consumo puede aumentar debido al peso adicional del sistema eléctrico. Por tanto, quienes no disponen de un punto de carga habitual deben valorar cuidadosamente si esta tecnología responde a sus necesidades.

Un precio competitivo con aspectos que conviene revisar

El Bestune Joyee 07 llegó al mercado español con un precio anunciado de 37.990 euros, aunque las promociones pueden reducir considerablemente esta cantidad. Las ofertas más agresivas pueden incorporar financiación, ayudas públicas y otras condiciones, por lo que conviene revisar el coste final antes de establecer comparaciones. También resulta importante comprobar la disponibilidad de servicio técnico y recambios de una marca que todavía está desarrollando su presencia comercial en España.

El equipamiento de confort incluye una pantalla multimedia de 12,6 pulgadas, techo panorámico, climatizador bizona y diferentes elementos destinados a mejorar la comodidad. Sin embargo, determinadas unidades comercializadas en España presentan una dotación de asistentes avanzados de seguridad más limitada que la de algunos rivales, un aspecto que merece especial atención antes de comprar.

El Joyee 07 representa una alternativa interesante para quienes buscan un SUV híbrido enchufable espacioso y con un precio competitivo. Su diseño y su maletero son argumentos importantes, pero conviene recordar que ofrece cinco plazas y no siete. La elección debe tener en cuenta tanto sus prestaciones como el equipamiento de seguridad y el servicio posventa.