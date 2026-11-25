Coches y Motos 25 NOV 2026 - 21:03h.

La marca japonesa tiene una alternativa a los SUV más urbanos

El nuevo Subaru no parece un Subaru

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Subaru ha desarrollado una identidad muy particular dentro del mercado del automóvil gracias a sus motores bóxer, sus sistemas de tracción total y una gama de vehículos orientada a la funcionalidad. Sin embargo, el fabricante japonés también ha apostado por una estética cada vez más elaborada, especialmente en modelos como el Crosstrek. Este SUV compacto combina una carrocería de inspiración aventurera con unas proporciones equilibradas y diferentes elementos que refuerzan su personalidad.

El Crosstrek sustituye al antiguo Subaru XV y mantiene una filosofía que lo diferencia de numerosos competidores. Mientras otros SUV compactos priorizan la electrificación o una imagen deportiva, el Subaru apuesta por combinar tracción total permanente, una altura libre al suelo generosa y un diseño robusto. Su principal atractivo está en ofrecer un automóvil adecuado para desplazamientos cotidianos y escapadas por carreteras de montaña, sin recurrir a las dimensiones de un todoterreno grande.

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Un diseño robusto y reconocible

El Subaru Crosstrek mide aproximadamente 4,50 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla de grandes dimensiones, unos faros estilizados y un paragolpes que refuerza su apariencia aventurera. De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, unas protecciones inferiores oscuras y una línea de techo relativamente horizontal que contribuye a transmitir una imagen de SUV tradicional.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales y un portón amplio que facilita el acceso al equipaje. Subaru ha apostado por unas superficies relativamente marcadas y diferentes elementos decorativos que refuerzan la sensación de robustez. El resultado es un automóvil con una estética más elaborada que la de su predecesor, aunque mantiene las proporciones funcionales que han caracterizado a los modelos de la firma japonesa.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución relativamente convencional, con una pantalla multimedia vertical de 11,6 pulgadas y diferentes controles destinados a facilitar la utilización cotidiana. La segunda fila ofrece espacio suficiente para desplazamientos familiares, aunque el maletero presenta una capacidad aproximada de 315 litros en las versiones e-Boxer. Esta cifra resulta inferior a la de numerosos SUV compactos de dimensiones semejantes.

Motor bóxer híbrido y tracción total permanente

El Crosstrek utiliza un motor bóxer de gasolina de 2,0 litros acompañado por un sistema de hibridación ligera e-Boxer. La potencia del motor térmico alcanza aproximadamente 136 CV y se combina con una transmisión automática Lineartronic de variador continuo. Esta configuración busca ofrecer una conducción progresiva y cómoda, aunque sus prestaciones son más modestas que las de determinados SUV híbridos de potencia superior.

Una de sus principales características está en el sistema Symmetrical AWD, que distribuye la tracción entre ambos ejes y permite mejorar la motricidad sobre superficies de adherencia reducida. A diferencia de numerosos SUV que utilizan tracción delantera en sus versiones de acceso, el Subaru incorpora tracción total permanente. Esta solución forma parte de la identidad de la marca y puede resultar especialmente interesante para quienes circulan frecuentemente por carreteras nevadas o pistas de tierra.

El Crosstrek también dispone de una altura libre al suelo de aproximadamente 22 centímetros, una cifra generosa para un automóvil de estas dimensiones. Además, incorpora el sistema X-Mode, que adapta la respuesta de diferentes componentes para mejorar el comportamiento sobre superficies complicadas. Sin embargo, conviene recordar que la tracción total no elimina las limitaciones de adherencia durante las frenadas y que utilizar neumáticos adecuados sigue siendo fundamental.

Seguridad y funcionalidad como argumentos

El Subaru Crosstrek incorpora diferentes asistentes de conducción agrupados bajo la denominación EyeSight. Entre ellos aparecen funciones de frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo y sistemas destinados a mejorar la seguridad durante los desplazamientos. Dependiendo del acabado también puede disponer de cámara de visión periférica, asientos calefactados y otros elementos de confort.

El Suzuki S-Cross AllGrip, el Toyota Corolla Cross y determinadas versiones del Dacia Duster representan alternativas interesantes dentro del mercado de SUV compactos. El Subaru responde con una configuración mecánica particular, una altura libre al suelo generosa y una tracción total que constituye una de sus principales señas de identidad. Sin embargo, su consumo y su capacidad de maletero pueden resultar menos competitivos que los de algunos rivales.

Para quienes buscan un SUV principalmente urbano, existen alternativas más económicas y eficientes. Sin embargo, el Crosstrek puede resultar especialmente interesante para quienes valoran la tracción total y realizan escapadas frecuentes por zonas de montaña. Su combinación de diseño robusto, tecnología de seguridad y versatilidad explica por qué representa una de las propuestas más características de Subaru.