Coches y Motos 12 ABR 2026 - 17:08h.

También es japonés, muy fiable, pero más capaz en off road

Ahora, y no es broma, hay un Subaru a mitad de precio

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El Toyota Corolla Cross es uno de los referentes del segmento. Destaca por su eficiencia híbrida y su enfoque práctico. Pero no está solo. Hay alternativas muy interesantes. Y una de las más completas es el Subaru Crosstrek.

El modelo japonés apuesta por un enfoque diferente. Más aventurero. Más robusto. Y, sobre todo, más polivalente. Además, tiene un argumento clave: el precio. Parte desde 30.000 euros financiados o 32.500 euros al contado, situándose por debajo de muchos rivales.

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La alternativa al Toyota Corolla Cross ideal para aventura

En cuanto a tamaño, el Crosstrek ofrece un buen equilibrio. Mide 4.495 mm de largo, 1.800 mm de ancho y 1.600 mm de alto, con una batalla de 2.670 mm. A esto se suma una altura libre al suelo de 220 mm, superior a la media. Este detalle marca la diferencia. Porque permite salir del asfalto con mayor facilidad. Algo que el Corolla Cross no ofrece con el mismo enfoque. Se queda en 160 mm. Aquí el Subaru juega la carta del carácter SUV real.

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El interior ofrece buen confort. Materiales correctos. Y una sensación de robustez. Además, el espacio es suficiente para un uso familiar, aunque el maletero de 340 litros es algo más justo.

Así es el Subaru Crosstrek

En el apartado mecánico, la gama se basa en un motor gasolina 2.0 MHEV de 136 CV y 182 Nm de par máximo. Se asocia a un cambio automático CVT y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos.

El consumo se sitúa en 7,7 l/100 km, algo más elevado que algunos híbridos. Pero a cambio ofrece una conducción más natural. Y una mayor capacidad fuera del asfalto. Además, cuenta con la etiqueta ECO.

El equipamiento es otro punto fuerte. Desde el acabado Active incluye faros LED, climatizador bizona y control de crucero adaptativo. También suma asientos calefactables y sistema multimedia con pantalla táctil. En seguridad, Subaru mantiene su nivel habitual. Incorpora múltiples airbags, asistentes de carril y cámara trasera. Todo pensado para una conducción más segura.