Coches y Motos 02 MAY 2026 - 13:58h.

Altas capacidades off road, equipamiento de carácter premium y etiqueta ECO de la DGT

El nuevo deportivo de Subaru es, para muchos, el más atractivo

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Subaru siempre ha seguido su propio camino dentro del mercado. Fiabilidad, capacidades off road, deportividad y siempre un enfoque práctico. Mientras otros fabricantes priorizan diseño o tecnología, Subaru mantiene una filosofía centrada en la durabilidad y el uso real. Y el Subaru Crosstrek es uno de los modelos que ejemplifica esta filosofía. Es uno de los modelos más completos de su gama, combinando un enfoque urbano con unas capacidades fuera del asfalto que lo diferencian del resto.

Este modelo luce un diseño robusto, con protecciones en la carrocería, pasos de rueda marcados y una estética pensada para resistir un uso exigente. Y sus medidas registran 4.495 mm de largo y una batalla de 2.670 mm, además de una altura libre al suelo de 220 mm que le otorgan buenas capacidades para circular por pistas, caminos o terrenos complicados. Y entre sus rivales destacan el Toyota Corolla Cross, el Kia XCeed o Renault Austral.

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Una sola versión mecánica para el Subaru Crosstrek

La gama de este crossover arranca desde 30.000 euros financiados o 32.500 euros al contado, posicionándose como una alternativa muy interesante frente a SUV más caros. Este precio es para un modelo que monta un motor gasolina 2.0 con sistema MHEV. Desarrolla 136 CV y 182 Nm, con cambio automático, aceleración de 0 a 100 km/h en 10,8 segundos, velocidad máxima de 198 km/h y un consumo de 7,7 l/100 km. Es la única opción mecánica disponible.

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Equipamiento a la altura de los mejores

En equipamiento, la gama ofrece tres acabados: Active, Field y Touring. Desde el primero ya incluye llantas de 17 pulgadas, faros LED, climatizador bizona, asientos calefactables, control de crucero adaptativo, cámara trasera, múltiples airbags y asistentes de conducción avanzados. Además, su enfoque práctico y su capacidad para salir del asfalto lo convierten en una opción muy diferente dentro del segmento, pensada para quienes buscan algo más que un SUV convencional.