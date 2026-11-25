Coches y Motos 25 NOV 2026 - 06:04h.

El utilitario francés es uno de los top ventas de su categoría en España

El nuevo Peugeot 408 empieza a ser considerado como el más atractivo de Peugeot

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El Peugeot 208 continúa siendo uno de los utilitarios más reconocibles del mercado español gracias a una combinación de diseño, equipamiento y dimensiones especialmente adecuadas para los desplazamientos cotidianos. Aunque la electrificación está ganando protagonismo dentro de su gama, las versiones de gasolina mantienen argumentos importantes para quienes buscan un automóvil relativamente económico y no necesitan una mecánica híbrida. Entre ellas destaca el motor turboalimentado de 100 CV, una alternativa que ofrece prestaciones suficientes para numerosos conductores.

Las promociones comerciales pueden reforzar considerablemente el atractivo de esta configuración frente a rivales como el Renault Clio y el Skoda Fabia. Sin embargo, conviene comprobar la disponibilidad del motor de 100 CV, ya que Peugeot ha introducido cambios en su oferta mecánica y determinadas unidades pueden corresponder a versiones anteriores o vehículos de stock. El descuento real también depende de las condiciones comerciales, especialmente cuando la oferta está vinculada a financiación.

Un utilitario con diseño deportivo

El Peugeot 208 mide aproximadamente 4,06 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros estilizados, una parrilla de grandes dimensiones y una firma luminosa vertical inspirada en las garras de un león. De perfil destacan una línea de techo ligeramente descendente, unos pasos de rueda marcados y diferentes superficies que contribuyen a transmitir una imagen deportiva, especialmente en los acabados superiores.

La trasera incorpora unos pilotos horizontales unidos visualmente mediante una franja oscura y un portón de dimensiones adecuadas para un automóvil urbano. El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución particular, con el característico Peugeot i-Cockpit. Esta configuración combina un volante compacto con una instrumentación elevada, una solución que puede resultar atractiva para determinados conductores, aunque conviene comprobar personalmente la posición de conducción.

El maletero ofrece aproximadamente 352 litros en las versiones de gasolina, una cifra interesante para un utilitario de estas dimensiones. La segunda fila dispone de espacio suficiente para desplazamientos habituales, aunque no destaca especialmente por ofrecer una amplitud extraordinaria. El Skoda Fabia mantiene argumentos importantes en habitabilidad y capacidad de carga, mientras el Renault Clio presenta una distribución interior diferente y una gama mecánica especialmente variada.

Un motor turboalimentado de 100 CV

El Peugeot 208 PureTech de 100 CV utiliza un motor de gasolina turboalimentado de tres cilindros y 1,2 litros. Esta mecánica se ha asociado a una transmisión manual de seis velocidades y ofrece una respuesta adecuada para desplazamientos urbanos e interurbanos. Su potencia permite afrontar viajes por autopista sin demasiadas dificultades, aunque quienes circulan frecuentemente con el automóvil cargado pueden preferir alternativas de mayor rendimiento.

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El consumo homologado se sitúa alrededor de los 5 litros cada 100 kilómetros en determinadas configuraciones, aunque la cifra exacta depende del acabado y de las condiciones de homologación. Esta versión obtiene la etiqueta C de la DGT, a diferencia de las alternativas híbridas de 48 voltios que disponen de la etiqueta ECO. Por tanto, quienes circulan habitualmente por zonas con restricciones medioambientales deben valorar esta diferencia antes de decidir.

El Renault Clio dispone de diferentes motores de gasolina e híbridos, mientras el Skoda Fabia ofrece mecánicas TSI con potencias semejantes. El Peugeot responde con una estética reconocible y una configuración mecánica relativamente sencilla. Sin embargo, resulta recomendable comprobar el historial de mantenimiento y las especificaciones técnicas de cada unidad, especialmente en vehículos de stock pertenecientes a diferentes años de fabricación.

El descuento puede marcar la diferencia

Uno de los principales argumentos del Peugeot 208 está en las promociones que pueden aparecer sobre determinadas versiones. Las unidades disponibles en concesionarios suelen presentar descuentos interesantes, especialmente cuando corresponden a configuraciones que están siendo sustituidas por otras más recientes. Sin embargo, no existe una rebaja única aplicable a todos los 208 de 100 CV, por lo que conviene solicitar un presupuesto concreto antes de establecer comparaciones.

También es importante distinguir entre el precio al contado y el importe anunciado mediante financiación. Las cuotas mensuales reducidas pueden incorporar una entrada inicial, un pago final elevado y costes financieros que incrementan considerablemente el desembolso total. Para comparar correctamente el Peugeot con el Renault Clio y el Skoda Fabia, lo más razonable es utilizar precios finales con equipamientos equivalentes.

El Peugeot 208 de 100 CV representa una alternativa interesante para quienes buscan un utilitario de gasolina con diseño moderno y prestaciones suficientes. Su atractivo aumenta cuando aparece una unidad con un descuento competitivo, aunque las versiones híbridas pueden resultar más adecuadas para determinados usos urbanos. Frente al Clio y al Fabia, el modelo francés mantiene argumentos importantes en estética y presentación interior.