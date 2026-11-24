Coches y Motos 24 NOV 2026 - 23:16h.

Hasta 544 CV de potencia y 620 km de autonomía

Polestar quiere seguir ganando adeptos y mejora a uno de sus modelos

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El Polestar 4 coupé rompe una norma del diseño automovilístico: no tiene luneta trasera. Una cámara transmite la imagen a una pantalla integrada en el retrovisor interior. La solución limpia la zaga y acompaña una silueta baja, de techo descendente. Es un rasgo propio de este coupé eléctrico, no del Polestar 4 SUV.

Con 4,84 metros de largo y casi tres metros entre ejes, el Polestar 4 coupé tiene proporciones de gran turismo. Su carrocería estilizada no le impide ofrecer 526 litros de maletero. Al abatir los asientos traseros, la capacidad llega a 1.536 litros. El portón eléctrico facilita cargar maletas y bultos grandes.

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Dos versiones mecánicas con hasta 544 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

La versión de acceso desarrolla 272 CV y 343 Nm. Un motor eléctrico mueve las ruedas traseras mediante una transmisión automática. El coche acelera de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanza 200 km/h. La batería permite recorrer hasta 620 kilómetros según el ciclo WLTP.

La variante de 544 CV añade tracción total y acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. También alcanza 200 km/h. El precio indicado para esta configuración parte de 52.900 euros. La versión de un solo motor resulta más asequible y ofrece más autonomía homologada.

Equipamiento muy top

El habitáculo mantiene la misma apuesta tecnológica. El conductor tiene un cuadro digital de 10,2 pulgadas y una pantalla central de 15,4. Los asientos delanteros cuentan con ajuste eléctrico y calefacción. La climatización bizona y la bomba de calor ayudan a viajar cómodamente y a cuidar la autonomía.

Polestar anuncia el coupé desde 49.900 euros, frente a los 65.900 euros de catálogo. La financiación publicada parte de 365 euros al mes, con una entrada de 15.883,50 euros y una última cuota de 24.323,21 euros. La oferta oficial está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.