Ni el Volvo EX90 ni el Polestar 4, el DS Nº8 alcanza 750 km y anuncia cuotas desde 520 €/mes

Coches y Motos 29 OCT 2026 - 14:24h.

El SUV premium francés no tiene nada que envidiar a los más top

La Voge 900 DSX es una BMW

Compartir







DS Automobiles quiere consolidarse entre los fabricantes premium con una propuesta que concede especial importancia al diseño, el confort y la tecnología. Su nuevo Nº8 representa uno de los pasos más ambiciosos de la marca francesa, con una carrocería de inspiración fastback, un habitáculo refinado y una autonomía homologada que alcanza los 750 kilómetros WLTP en determinadas versiones.

Es una cifra especialmente interesante dentro del mercado eléctrico de categoría superior. Además, DS ha anunciado fórmulas de financiación con cuotas de 520 euros mensuales, aunque esta cantidad requiere analizar las condiciones completas de la operación y no equivale al precio total del vehículo.

PUEDE INTERESARTE Ni el Skoda Elroq ni el Volkswagen ID.4, el BYD Atto 3 EVO quiere ganar terreno entre los SUV eléctricos

Una autonomía de hasta 750 kilómetros WLTP

El DS Nº8 utiliza una plataforma desarrollada para vehículos eléctricos y dispone de diferentes configuraciones mecánicas. La versión FWD Long Range combina un motor eléctrico de 245 CV, con un incremento temporal de potencia hasta 280 CV, y una batería de gran capacidad. Esta configuración permite homologar hasta 750 kilómetros en ciclo combinado WLTP, con un consumo anunciado desde 15,9 kWh cada 100 kilómetros.

Es una cifra elevada para un automóvil de su tamaño y permite plantear desplazamientos largos con menos paradas de recarga. La autonomía real dependerá de la velocidad, la temperatura exterior, el equipamiento y las condiciones de circulación. DS también ofrece configuraciones de mayor potencia, incluyendo versiones con tracción total, aunque no todas alcanzan la misma autonomía.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen lleva uno de sus eléctricos de diseño más elegante a un público más amplio

La marca ha trabajado especialmente la aerodinámica, un factor fundamental para reducir el consumo energético a velocidades elevadas.

Un diseño que busca distinguirse de los SUV tradicionales

El DS Nº8 mide aproximadamente 4,82 metros de longitud y presenta una carrocería de cinco puertas con una silueta muy estilizada. El frontal incorpora una firma luminosa reconocible, superficies limpias y una interpretación moderna de la identidad visual de DS. De perfil destaca una línea de techo descendente que recuerda a la de una berlina fastback, acompañada por pasos de rueda marcados y unas proporciones elegantes.

PUEDE INTERESARTE Jaguar Type 01: el nuevo GT eléctrico que impresiona nada más verlo

La trasera mantiene esa misma filosofía, con unos pilotos finos y un portón integrado en una carrocería especialmente aerodinámica. El interior concede gran importancia a los materiales, los revestimientos y la iluminación ambiental. También incorpora una pantalla multimedia panorámica, instrumentación digital y numerosos sistemas de asistencia a la conducción.

DS ha buscado crear una experiencia de viaje refinada, con asientos confortables, un buen aislamiento acústico y una suspensión orientada a filtrar las irregularidades del asfalto.

Cuotas desde 520 euros, pero con condiciones

Una de las ofertas comerciales del DS Nº8 contempla una cuota financiera de 520 euros mensuales durante 36 meses para una configuración FWD Pallas. Sin embargo, esta cifra no representa el coste completo de adquisición. La oferta publicada para octubre de 2026 incluye una última cuota de 29.326,56 euros, un precio total a plazos de 61.584,74 euros y un precio al contado de 54.806,96 euros. La financiación está sujeta a aprobación y a las condiciones contractuales.

Por tanto, resulta imprescindible revisar la entrada, las cuotas extraordinarias, los intereses y el pago final antes de valorar su atractivo económico. El Volvo EX90 y el Polestar 4 ofrecen propuestas diferentes. El primero destaca por su capacidad familiar y la posibilidad de disponer de siete plazas, mientras el segundo apuesta por unas prestaciones elevadas y un diseño deportivo. El DS Nº8 responde con una autonomía homologada especialmente ambiciosa y una presentación orientada al lujo francés.

Sus 750 kilómetros WLTP constituyen uno de sus argumentos más importantes, aunque corresponden a una versión concreta. Para quienes buscan un eléctrico premium destinado a viajar y valoran especialmente la autonomía, el Nº8 representa una alternativa que merece atención frente a los fabricantes más consolidados.