Coches y Motos 20 NOV 2026 - 21:43h.

Para muchos, este es el mayor acierto de Renault en las últimas décadas

El nuevo Renault eléctrico es el utilitario más bonito que ha creado Renault y deja en evidencia a alternativas mucho más caras

Compartir







El Renault 5 E-Tech recupera una silueta que muchos reconocen al instante. La marca ha mirado a su pasado, pero no ha hecho una copia, lo ha llevado al futuro. Los faros, las proporciones y algunos detalles recuerdan al clásico R5, pero sus líneas se ajustan a las calles actuales.

Renault ha convertido ese guiño en un coche eléctrico pequeño, pensado sobre todo para moverse por ciudad. Mide 3,92 metros de largo y apenas 1,50 de alto. El maletero ofrece 277 litros, ampliables hasta 326 según la configuración. No sobra espacio, pero sirve para la compra cada día y escapadas cortas.

PUEDE INTERESARTE No es barato, pero este Renault es muy top

De momento dos versiones mecánicas

La gama incluye dos potencias por ahora. La versión de entrada desarrolla 120 CV y 225 Nm. Su batería de 40 kWh permite recorrer hasta 312 kilómetros homologados. Acelera de cero a cien en nueve segundos y alcanza 150 km/h. Más adelante llegará una variante de 110 CV.

PUEDE INTERESARTE Renault tiene un problema muy serio con el Arkana

Quien quiera más autonomía puede mirar al tope de gama. Su motor entrega 150 CV y 245 Nm, mientras la batería de 52 kWh anuncia hasta 410 kilómetros. El coche mantiene la tracción delantera y llega a cien en 7,9 segundos. La velocidad máxima sigue limitada a 150 km/h.

Te sentirás como en los 80 y en el futuro a la vez

Renault ofrece cuatro acabados: Evolution, Techno, Iconic Cinq y Roland Garros. Incluso el primero trae pantalla central de diez pulgadas, cuadro digital de siete y conexión inalámbrica con el móvil. También incluye sensores traseros, climatización manual y varios asistentes de seguridad. Es un equipo razonable desde la versión básica.

El Renault 5 mide poco, pero intenta que el día a día resulte sencillo. Tiene cinco plazas y una banqueta trasera para tres ocupantes. El sistema multimedia recibe actualizaciones remotas y la marca incluye servicios conectados durante varios años. Así, el coche mezcla tecnología actual con un formato fácil de aparcar.

El precio cambia mucho según la versión y las ayudas. La variante de 120 CV figura desde 28.305 euros al contado; con financiación y ayudas, el importe indicado baja a 20.363 euros. El modelo de 150 CV parte de 31.305 euros.