Coches y Motos 20 NOV 2026 - 19:26h.

Las familias numerosas con presupuestos ajustados eligen este SUV para todo

El DFSK más llamativo de los últimos años apuesta por un diseño que busca plantar cara a los SUV europeos

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DFSK se ha abierto paso en España con un SUV de enfoque práctico, donde el espacio y el equipamiento tienen mucho peso. El 600 es ejemplo de esa apuesta. 4,76 metros de largo y carrocería de líneas contundentes. En la gama de la marca china, ocupa el lugar de SUV grande y familiar.

Por dentro, la distribución marca la diferencia. El 600 ofrece tres filas de asientos, con plazas que pueden abatirse de forma independiente. Así, cada familia puede adaptar el habitáculo a sus planes: llevar pasajeros, cargar maletas o combinar ambas cosas. Esa flexibilidad resulta útil en viajes, compras y escapadas de fin de semana.

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El SUV para familias numerosas que no quieren pagar de más por marca

El diseño acompaña a ese planteamiento práctico. La carrocería mide 1.865 milímetros de ancho y 1.710 de alto, mientras que la batalla alcanza 2.785 milímetros. Son dimensiones generosas para un modelo que quiere ofrecer presencia en carretera y amplitud a bordo. La imagen también lo distingue de los SUV compactos.

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Bajo el capó trabaja un motor de gasolina 1.5 T-GDi, con cuatro cilindros. Desarrolla 177 CV y 300 Nm de par. La transmisión automática de seis velocidades envía la fuerza a las ruedas delanteras. El DFSK 600 alcanza 185 km/h. La propuesta prioriza una conducción cómoda y sencilla.

Una gama reducida a la mínima expresión

La marca ofrece una única configuración, llamada Luxury. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas y faros LED. El techo solar panorámico aporta luz al habitáculo. La pantalla táctil de 12,3 pulgadas permite usar Android Auto y Apple CarPlay. También incorpora cámara de visión 360 grados y control de crucero.

El equipamiento evita tener que escalar por varios acabados para encontrar lo esencial. La cámara puede ayudar en maniobras, especialmente con una carrocería de este tamaño. La pantalla concentra funciones de conectividad. Y el techo panorámico da un toque más abierto a un interior pensado para viajar.

El precio anunciado arranca en 24.995 euros. Además, DFSK ofrece una garantía de siete años o 150.000 kilómetros, un plazo amplio para un coche familiar.