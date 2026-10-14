DFSK permite acceder a más familias a uno de sus SUV híbridos de siete plazas, amplio, práctico y tecnológico
Esta marca, aún desconocida por muchos, tiene modelos muy interesantes
El DFSK E5 por 27.995 euros, siete plazas, etiqueta CERO y bici eléctrica de regalo
Encontrar un SUV híbrido enchufable de siete plazas por menos de 30.000 euros no es precisamente habitual. La mayoría de modelos que combinan una carrocería grande, electrificación y capacidad para transportar a una familia numerosa terminan moviéndose en precios considerablemente superiores. DFSK quiere cambiar esa situación con el E5, uno de sus modelos más interesantes para el mercado español.
Este SUV de 4,76 metros combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica, ofrece 217 CV y dispone de una tercera fila de asientos. Pero lo que realmente llama la atención es su precio promocional, que puede situarse en 27.995 euros aplicando financiación, descuentos y las ayudas contempladas en la campaña comercial.
Siete plazas sin necesidad de comprar un SUV premium
El E5 apuesta por una carrocería grande y de formas relativamente convencionales. Tiene un frontal ancho, una parrilla de dimensiones generosas y una línea de techo que se mantiene elevada hasta la zona posterior.
No busca parecer un cupé ni destacar por una imagen especialmente deportiva. Su prioridad es aprovechar el espacio disponible y ofrecer un habitáculo capaz de adaptarse a diferentes necesidades familiares.
La tercera fila permite transportar a siete ocupantes cuando hace falta, aunque el espacio disponible está condicionado por las dimensiones del vehículo. Como sucede en muchos SUV de esta categoría, esas plazas resultan especialmente apropiadas para niños o desplazamientos ocasionales.
Con todos los asientos utilizados, el maletero queda reducido a 187 litros. Sin embargo, al plegar la tercera fila aparece una zona de carga mucho más aprovechable.
Es una solución interesante para familias que normalmente viajan con cinco ocupantes, pero necesitan disponer de asientos adicionales en determinados momentos.
Una mecánica enchufable pensada para ahorrar combustible
El DFSK E5 utiliza un motor de gasolina de 1,5 litros acompañado por un propulsor eléctrico. La potencia conjunta alcanza los 217 CV, suficientes para mover un vehículo de estas dimensiones con soltura razonable.
La batería tiene 17,5 kWh y permite recorrer hasta 87 kilómetros en modo eléctrico según el ciclo de homologación WLTC anunciado por la marca. Conviene distinguirlo del WLTP utilizado habitualmente en las fichas europeas, porque no son mediciones directamente equivalentes.
En cualquier caso, la autonomía eléctrica resulta interesante para realizar desplazamientos cotidianos sin recurrir constantemente al motor de gasolina.
El sistema puede recargarse en corriente alterna a 6,6 kW y necesita alrededor de cuatro horas para completar una carga en condiciones adecuadas.
También dispone de etiqueta CERO de la DGT, una ventaja importante para quienes circulan habitualmente por ciudades con restricciones medioambientales.
Mucho equipamiento por un precio contenido
El interior del E5 busca transmitir una imagen moderna mediante una gran pantalla central, instrumentación digital y una presentación relativamente sencilla.
Dependiendo de la configuración incorpora techo panorámico, tapicería de cuero sintético, regulación eléctrica de los asientos delanteros y conectividad compatible con Apple CarPlay y Android Auto.
También dispone de asistentes de conducción y diferentes elementos de seguridad destinados a facilitar los desplazamientos familiares.
El precio recomendado se ha situado alrededor de 35.500 euros, mientras la campaña promocional permite anunciarlo desde 27.995 euros. Esa última cantidad exige cumplir condiciones comerciales y aplicar ayudas, por lo que no debe interpretarse como un precio universal al contado.
Aun así, el posicionamiento resulta especialmente competitivo. No abundan los SUV enchufables de siete plazas que puedan acercarse a esas cifras.
El E5 no pretende competir con un gran SUV premium por refinamiento, prestigio o prestaciones. Su objetivo es bastante más práctico: ofrecer mucho espacio, una mecánica electrificada y equipamiento abundante a familias que no quieren destinar una fortuna a su próximo coche.
Y precisamente ahí encuentra su principal atractivo. DFSK ha conseguido colocar una combinación de características poco habitual en un territorio económico donde las alternativas son bastante limitadas.