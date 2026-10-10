Suzuki apuesta por un SUV grande y bien equipado que rebaja los precios de BMW, Mercedes o Audi

Coches y Motos 10 OCT 2026 - 14:58h.

El Across no es un top ventas, pero sí una compra muy racional

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

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Suzuki no es una marca que se asocie habitualmente con los grandes SUV premium. Su especialidad siempre ha estado más cerca de los coches pequeños, los todoterrenos compactos y los modelos prácticos. Pero el nuevo Across demuestra que también puede ofrecer un automóvil grande, potente y muy equipado sin tener que colocar en el capó el logotipo de BMW, Mercedes o Audi.

La última evolución de este SUV híbrido enchufable incorpora 308 CV, tracción total y una batería capaz de ofrecer hasta 128 kilómetros de autonomía eléctrica. Todo ello en una carrocería familiar con un maletero especialmente generoso y una dotación tecnológica que poco tiene que envidiar a alternativas considerablemente más caras.

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Un SUV grande que apuesta por la funcionalidad

El Across comparte buena parte de su tecnología con el Toyota RAV4, algo que explica tanto su planteamiento mecánico como su orientación familiar. Suzuki ha preferido aprovechar una base contrastada en lugar de desarrollar desde cero un modelo de estas características.

El diseño es robusto, con un frontal alto, pasos de rueda marcados y una carrocería que transmite una imagen bastante más contundente que la de los Suzuki pequeños.

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No tiene la caída de techo de un SUV cupé ni intenta parecer especialmente deportivo. La prioridad es aprovechar el espacio interior y ofrecer un coche cómodo para viajar.

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El maletero alcanza hasta 672 litros retirando la bandeja cubremaletero, mientras la capacidad máxima llega a 1.647 litros con los respaldos posteriores abatidos. Son cifras que permiten utilizarlo para vacaciones familiares, transportar objetos voluminosos o afrontar viajes largos sin demasiadas complicaciones.

También dispone de portón eléctrico con apertura manos libres, una solución especialmente práctica cuando se llega cargado de bolsas o equipaje.

Más de 300 CV y autonomía eléctrica para el día a día

La mecánica es uno de los argumentos más interesantes del Across. Combina un motor de gasolina de 2,5 litros con propulsores eléctricos y desarrolla una potencia conjunta de 308 CV.

La batería tiene 22,7 kWh y permite homologar hasta 128 kilómetros de autonomía eléctrica. Es una cifra elevada para un híbrido enchufable y suficiente para cubrir muchos desplazamientos diarios sin necesidad de utilizar gasolina.

Además, Suzuki anuncia una autonomía combinada superior a 1.100 kilómetros. El planteamiento resulta especialmente atractivo para quien puede cargar en casa durante la semana, pero necesita un coche capaz de afrontar viajes largos sin depender de una infraestructura de recarga.

La nueva generación admite también carga rápida en corriente continua a 50 kW. En condiciones adecuadas puede pasar del 10 al 80 % en unos 28 minutos, algo que amplía considerablemente las posibilidades de utilización eléctrica.

Tracción total y tecnología sin entrar en los precios más altos

El sistema E-Four utiliza un motor eléctrico independiente en el eje trasero. De esta manera puede enviar fuerza a las ruedas posteriores cuando necesita mejorar la motricidad, sin recurrir a una conexión mecánica convencional entre ambos ejes.

También incorpora modos específicos para nieve y superficies de baja adherencia. No convierte al Across en un todoterreno extremo, pero añade una capacidad de tracción interesante para quien viaje habitualmente por zonas de montaña.

Dentro destaca una pantalla multimedia de 12,9 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto. El equipamiento contempla numerosos asistentes de conducción y elementos destinados a mejorar el confort.

Suzuki anuncia el nuevo Across desde 49.375 euros con las condiciones comerciales aplicables. Es una cantidad importante, pero queda por debajo de muchas configuraciones híbridas enchufables de grandes SUV premium alemanes, especialmente cuando se equipan con tracción total y una dotación semejante.

El Across no necesita ofrecer el mismo nivel de personalización ni la imagen de marca de un BMW o un Mercedes. Su propuesta es bastante más directa: mucha potencia, autonomía eléctrica realmente aprovechable, tracción total y espacio familiar.

Para quien busque esas características antes que un determinado emblema, Suzuki tiene un argumento bastante convincente.