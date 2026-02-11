El nuevo Suzuki Across, con tecnología Toyota, es, para muchos, el mejor equipado de la marca

Coches y Motos 11 FEB 2026 - 14:42h.

La marca japonesa apuesta por seguir de la mano de Toyota

Suzuki recupera el icono de los 80

El nuevo Suzuki Across 2026 representa un paso más en la estrategia de la marca japonesa dentro del segmento de los SUV electrificados, apoyándose de nuevo en la tecnología de Toyota para consolidar un modelo que destaca especialmente por su nivel de equipamiento y su planteamiento técnico. No es ningún secreto que esta colaboración ha permitido a Suzuki acceder a soluciones avanzadas sin renunciar a su propia identidad de producto.

Desde el punto de vista del diseño, el Across mantiene una línea continuista respecto a la generación anterior, con una imagen robusta y bien proporcionada. Los cambios se concentran en detalles específicos que lo diferencian de su equivalente japonés, como ciertos elementos del frontal y la zaga, además de una puesta al día general que refuerza su presencia como SUV de corte moderno y enfoque claramente tecnológico.

La base mecánica vuelve a ser uno de los pilares del modelo. El sistema híbrido enchufable combina un motor de gasolina de gran cilindrada con dos propulsores eléctricos, una solución que garantiza tracción total y una potencia elevada. Este conjunto no solo busca buenas prestaciones, sino también una utilización más eficiente de la energía en el día a día, con una autonomía eléctrica suficiente para cubrir desplazamientos habituales sin recurrir al motor térmico.

En este sentido, la evolución del sistema híbrido se traduce en una mayor capacidad de la batería y una gestión más afinada de los distintos modos de conducción. El resultado es un SUV que puede circular en modo completamente eléctrico durante más kilómetros, manteniendo al mismo tiempo la versatilidad propia de un vehículo pensado para todo tipo de usos.

Un SUV que eleva el listón dentro de Suzuki

Lo destacable en este caso es que el Across se sitúa como el modelo más completo de la gama Suzuki en términos de equipamiento. El interior apuesta por una presentación cuidada, con materiales de buena calidad y un diseño funcional, dominado por un cuadro de instrumentos digital y una pantalla central de gran tamaño que concentra la mayor parte de las funciones del vehículo.

La dotación tecnológica es especialmente amplia. Sistemas avanzados de asistencia a la conducción, ayudas a la seguridad activa y soluciones orientadas al confort forman parte de un equipamiento de serie muy competitivo. Cabe destacar que muchos de estos elementos proceden directamente del desarrollo conjunto con Toyota, lo que sitúa al Across en un nivel poco habitual dentro de la marca.

Por otro lado, el comportamiento dinámico se beneficia tanto de la tracción total como del reparto de potencia entre los distintos motores. Esto se traduce en una respuesta solvente en carretera y una capacidad notable para circular por superficies de baja adherencia, sin perder de vista un enfoque claramente orientado al confort y a la eficiencia.

Por todo ello, el Suzuki Across 2026 se consolida como un SUV híbrido enchufable que destaca por su equilibrio entre prestaciones, tecnología y equipamiento. La colaboración con Toyota no solo refuerza su apartado técnico, sino que permite a Suzuki ofrecer un modelo que, dentro de su catálogo, se posiciona como una de las propuestas más avanzadas y mejor dotadas hasta la fecha.