Lancia vuelve a enamorar con un diseño que devuelve a la marca una elegancia que parecía olvidada

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 19:59h.

Disponible en tres versiones mecánicas muy eficientes

Lancia regresa con un utilitario de diseño elegante y enfoque totalmente moderno

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Durante décadas, Lancia fue sinónimo de elegancia y personalidad. Una imagen que se había ido perdiendo con los años. Y también su popularidad. Acabó arrinconada en Italia como único lugar de venta. El nuevo Ypsilon quiere recuperar lo perdido. Su diseño combina detalles modernos con referencias a la historia de la compañía y vuelve a ofrecer ese punto distinguido que siempre caracterizó a la firma italiana.

El Ypsilon mide 4,08 metros de longitud y tiene 2,55 metros de batalla. Su maletero ofrece 309 litros, ampliables hasta 1.118 litros. Por tamaño compite con Opel Corsa, Seat Ibiza o Dacia Sandero, aunque apuesta por una imagen más sofisticada y un interior especialmente tecnológico.

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Tres versiones mecánicas a elegir

La versión de gasolina es la puerta de entrada. Su motor entrega 100 CV y 205 Nm, utiliza cambio manual y homologa 5,2 l/100 km. Su precio es de 18.612 euros al contado. Financiando cuesta 99 euros al mes, con una entrada de 4.524,05 euros y una última cuota de 12.637,32 euros.

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El siguiente escalón corresponde al Ypsilon híbrido. Su motor de 110 CV incorpora tecnología MHEV, cambio automático y reduce el consumo hasta 4,5 l/100 km. Cuesta 23.473 euros al contado. La financiación contempla 129 euros mensuales, una entrada de 5.389,76 euros y una última cuota de 15.909,28 euros.

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El eléctrico es el mejor aliado de los urbanitas

También existe un Ypsilon completamente eléctrico. Desarrolla 156 CV y 260 Nm, equipa una batería de 51 kWh y ofrece hasta 403 kilómetros de autonomía WLTP. Su precio al contado es de 31.730 euros. Puede financiarse por 199 euros al mes, con 9.912,22 euros de entrada y 16.940 euros de última cuota.

Desde las versiones básicas encontramos instrumentación digital y pantalla multimedia, ambas de 10,25 pulgadas. También equipa climatizador automático, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sensores traseros, faros Full LED y diferentes asistentes de conducción. Una dotación considerable teniendo en cuenta el precio de partida del modelo.