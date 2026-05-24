Lancia regresa con un utilitario de diseño elegante y enfoque totalmente moderno

Coches y Motos 24 MAY 2026 - 09:02h.

Nueva versión asequible para los urbanitas que no se conforman con poco

El nuevo Lancia Ypsilon HF, "pura emoción" de 280 cv de potencia y 370 km de autonomía

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Durante años, Lancia parecía una marca condenada a vivir del recuerdo. Sin apenas presencia fuera de Italia y con una gama muy limitada, muchos pensaban que su historia en Europa estaba prácticamente terminada. Sin embargo, el nuevo Lancia Ypsilon demostró justo lo contrario.

La firma italiana volvió a ser protagonista. Y lo hizo con un urbano mucho más refinado, tecnológico y atractivo. Un urbano que daba un salto enorme respecto a generaciones anteriores. El nuevo modelo apostó por una imagen completamente diferente, más elegante, más cuidada e inspirada en el diseño italiano clásico.

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Lancia enriquece la gama del Ypsilon con su versión más accesible

Ahora la marca vuelve a ser noticia por el lanzamiento de la nueva versión más asequible de la gama. Una variante que mantiene sus dimensiones. Mide 4.075 mm de largo, 1.755 mm de ancho y 1.435 mm de alto. La batalla alcanza los 2.545 mm, mientras que el maletero ofrece 309 litros, ampliables hasta 1.118 litros. Un tamaño perfecto para moverse con facilidad, pero manteniendo un interior bastante aprovechable para el día a día. Y compite con modelos como el Dacia Sandero, el Opel Corsa o el Seat Ibiza. Y entre sus virtudes destacan su diseño, calidad percibida y tecnología.

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Este nuevo modelo de acceso arranca desde 20.066 euros. Bajo el capó encontramos un motor de 100 CV y 205 Nm de par máximo asociado a una caja de cambios manual. Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanzar los 194 km/h. Todo ello con un consumo combinado de apenas 5,2 l/100 km, una cifra bastante equilibrada para un coche de este tamaño.

Así es la versión más asequible del Lancia Ypsilon

El equipamiento también sorprende mucho desde las versiones básicas. Incluye faros Full LED, climatizador automático, arranque sin llave, control de crucero y un cuadro digital de 10,25 pulgadas. Tampoco faltan Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, sensores de aparcamiento traseros o el sistema multimedia S.A.L.A., uno de los elementos más modernos del modelo.

En seguridad y asistentes da igualmente un paso adelante. Dispone de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales, aviso de colisión frontal, detector de fatiga y llamada de emergencia automática. Todo ello acompañado de una presentación interior mucho más cuidada.