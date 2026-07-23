El LS1 de Zero Motorcycles se pone a tiro: el scooter que no pisa la gasolinera en todo el verano

Coches y Motos 23 JUL 2026 - 03:11h.

Dentro de todas las opciones que hay para conseguir scooters

Scoox Zero X7 es la moto que no que se parece a ninguna moto

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Dentro de todas las opciones que hay para conseguir scooters, hay uno que no nos ha podido llamar más la atención, al ser realmente único y original, con unas características y un nivel de equipamiento que no pasa desapercibido. Porque el LS1 que ha diseñado Zero Motorcycles es imposible que sea ignorado, al tener un precio accesible para todas las economías, y que es la mejor manera que la marca ha encontrado para celebrar sus dos décadas de existencia.

Es un scooter totalmente eléctrico, ideal para desplazarse libremente por la ciudad o por cualquier sitio, que incorpora dos baterías extraíbles. Esto hace que sea una solución magnífica, ya que no dependerás de encontrar ningún punto de carga, sino que las puedes sacar para cargarlas cómodamente en tu casa, en tu oficina o donde se te ocurra. Únicamente necesitarás un enchufe convencional, y tendrás un problema resuelto al mismo momento.

Completar la carga de ambas baterías supone un coste total de un euro, lo que hace que sea una alternativa muy económica para las motos de gasolina. Otros detalles que queremos destacar en esta moto son los tres modos de conducción que tiene instalados, el control de tracción, la marcha atrás o las manetas de freno regulables, sin contar los extras opcionales. También se puede añadir una tercera batería para aumentar la autonomía hasta los 173 kilómetros, y la cilindrada es de 125 centímetros cúbicos.

Aprovecha la promoción de Zero Motorcycles para conseguir el LS1 por un coste irrisorio

Gracias a una promoción especial de Zero Motorcycles, ahora puedes conseguir el LS1 a cambio de una cantidad ridícula. Así que será suficiente con un total de 4.910 euros para lograr que esté en tu garaje, lo que es un chollo.