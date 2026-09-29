Volkswagen hace posible lo imposible y el Polo eléctrico ya es más barato que el Polo de gasolina

Coches y Motos 29 SEP 2026 - 08:34h.

El ID. Polo es la apuesta de la marca alemana para ganar terreno con sus eléctricos

Volkswagen reinventa el Polo

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El Volkswagen ID. Polo rompe una barrera que parecía destinada a durar varios años. Su versión Life de 116 CV y batería de 37 kWh aparece ofertada por 19.241 euros, mientras un Polo de gasolina equivalente puede quedar por encima. La diferencia nace de una rebaja de 9.320 euros y demuestra cómo las ayudas y campañas pueden cambiar el orden habitual de precios.

No es una comparación entre tarifas limpias. Los 19.241 euros dependen de financiación, disponibilidad y beneficios aplicables, por lo que hay que revisar cuánto se devuelve realmente. Aun así, es significativo que un eléctrico nuevo, fabricado en España y bien equipado pueda entrar por debajo de la frontera de los 20.000 euros.

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Una batería pequeña, elegida con lógica urbana

La versión ofertada utiliza una batería LFP de 37 kWh y alimenta un motor delantero de 85 kW, equivalentes a 116 CV. Homologa 318 kilómetros WLTP, suficiente para varios días de desplazamientos urbanos y metropolitanos si se carga en casa. La química LFP favorece durabilidad y permite utilizar con tranquilidad un porcentaje alto de la batería.

No es el ID. Polo pensado para cruzar el país con pocas paradas. Dentro de la gama existen baterías mayores y hasta 449 kilómetros de autonomía, pero también elevan el precio. Este Life encuentra sentido como coche diario: silencioso, fácil de conducir y capaz de recuperar energía cada vez que levanta el acelerador.

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Las prestaciones encajan con ese papel. Necesita 10,6 segundos para alcanzar 100 km/h y su velocidad máxima está limitada a 160 km/h. La respuesta instantánea al salir de un semáforo hará que parezca más vivo de lo que sugieren esos números.

El acabado Life incluye más de lo esperado

La pantalla central de 12,9 pulgadas convive con instrumentación digital, climatizador automático, cargador inalámbrico y conectividad para el teléfono. También incorpora acceso sin llave, iluminación ambiental y espejos plegables y calefactables. No se trata de una versión recortada únicamente para anunciar un precio.

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La dotación de seguridad añade control de crucero adaptativo, sensores delanteros y traseros, cámara de visión posterior, reconocimiento de señales y frenada de emergencia con detección de peatones. Para un coche destinado a ciudad, estos elementos aportan comodidad real y reducen el cansancio en trayectos repetitivos.

El primer Polo eléctrico conserva una idea conocida

La carrocería mantiene cinco puertas y unas proporciones compactas, aunque aprovecha mejor la distancia entre ejes al prescindir de un motor de combustión delantero. El frontal cerrado, los faros finos y el logotipo iluminado en determinadas versiones le dan una identidad eléctrica sin convertirlo en un objeto extraño.

Volkswagen fabrica el modelo en España y ya acumula más de 30.000 pedidos europeos desde su lanzamiento, según la información publicada. Ese interés se entiende al mirar el conjunto, no solo la oferta: 116 CV, etiqueta Cero, 318 kilómetros y equipamiento de coche mayor.

El Polo de gasolina seguirá encajando mejor donde no haya posibilidad de cargar. Sin embargo, para quien disponga de un enchufe habitual, el eléctrico puede costar menos al comprarlo y también reducir el gasto por kilómetro. Lo imposible deja de ser un eslogan cuando la versión a batería cruza por debajo del precio de su hermano térmico.

Además, el mantenimiento ordinario prescinde de aceite, embrague y escape, tres partidas que también cuentan durante varios años de uso. La ventaja económica puede continuar así después de abandonar el concesionario, especialmente con una tarifa doméstica de electricidad razonable.