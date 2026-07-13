Seat convierte el icono de los 90 en el coche de gasolina más vendido en España

Coches y Motos 13 JUL 2026 - 09:02h.

Un icono en nuestras carreteras que ahora puedes tener por 100 euros al mes

Seat tiene el que, para muchos, es el mejor coche de España

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Pocos modelos pueden presumir de una trayectoria tan larga como el SEAT Ibiza. Nació en los años 80, se convirtió en un auténtico icono de los 90 y, décadas después, sigue siendo uno de los grandes protagonistas del mercado. Su última demostración de fuerza llega con un dato muy significativo: es el coche de gasolina más vendido en España, tanto en junio con 3.404 matriculaciones, como en lo que va de 2026 con 15.786.

Buena parte de ese éxito tiene una explicación sencilla. El Ibiza mantiene una excelente relación calidad-precio en un momento en el que muchos utilitarios han incrementado notablemente sus tarifas. La oferta actual refuerza todavía más esa posición. Puede adquirirse desde 17.552,80 euros al contado o por 16.749,28 euros financiado, con una propuesta que incluye 100 euros al mes, 48 cuotas, una entrada de 4.740,66 euros y una cuota final de 11.020,85 euros.

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Así es el Seat Ibiza más barato

El modelo mide 4,059 metros de largo, 1,78 metros de ancho y tiene una batalla de 2,564 metros. A ello suma un maletero de 355 litros, ampliable hasta 1.165 litros. Son cifras que lo convierten en un coche muy práctico tanto para el uso diario como para pequeños viajes. Entre sus principales rivales destacan el Peugeot 208, el Opel Corsa y el MG3.

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La versión de acceso utiliza un conocido motor 1.0 TSI de gasolina con 80 CV y 93 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio manual de cinco velocidades y tracción delantera. Acelera de 0 a 100 km/h en 15,3 segundos, alcanza una velocidad máxima de 172 km/h y homologa un consumo medio de 5,2 litros cada 100 kilómetros.

Equipamiento sencillo, pero eficaz

El equipamiento incluido en la versión básica, llega muy bien equipado. Incorpora faros EcoLED, control de crucero, asistente de mantenimiento de carril, Front Assist, detector de fatiga, aire acondicionado, volante multifunción, sensor de aparcamiento trasero, radio digital DAB y conectividad SEAT CONNECT durante diez años.

También dispone de un completo apartado de seguridad. No faltan los airbags de cortina, el asistente de arranque en pendiente, el control electrónico de estabilidad, el control de presión de los neumáticos, los anclajes ISOFIX y diferentes ayudas destinadas a facilitar la conducción cotidiana.