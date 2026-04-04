SEAT se guarda la mayor sorpresa para 2027
Lo más esperado de los SEAT Ibiza y Arona llegará en 2027
SEAT sigue jugando sus cartas con inteligencia. Domina el segmento de los utilitarios. Y lo hace con modelos como el SEAT Ibiza y el SEAT Arona. Dos pilares clave en la gama del fabricante.
Los datos lo confirman. El Ibiza cerró 2025 con 94.800 unidades vendidas. El Arona, con 72.400 unidades. Son cifras muy sólidas. Y explican por qué la marca sigue siendo referencia en su categoría.
Los SEAT Ibiza y Arona son ahora mejores
La última actualización ha reforzado esa posición. Nuevos colores. Más opciones de personalización. Y una imagen más fresca. Tonos como el Amarillo Hipnótico o el Rojo Liminal buscan atraer a un público joven.
También se suma el Gris Manhattan. Más elegante. Más sobrio. En el Ibiza se ofrece en acabado monocolor. Mientras que el Arona añade combinaciones con techo en contraste. Hasta 55 configuraciones posibles.
Las llantas también evolucionan. El Ibiza ofrece hasta ocho diseños. Entre 15 y 18 pulgadas. El Arona, seis opciones. Todo pensado para reforzar la personalización. Y dar más carácter a cada unidad.
En el interior, hay mejoras. Más tecnología. Más seguridad. Incluyen asistente de luces automáticas, sensores de lluvia y sistemas avanzados de detección de fatiga. Todo enfocado a una conducción más segura.
Estos sistemas trabajan junto a ayudas como Front Assist, Lane Assist y reconocimiento de señales. Analizan el comportamiento del conductor en tiempo real. Y actúan con mayor precisión que antes.
La gama también crece en equipamiento. Llegan nuevos acabados como Style+ Sound y FR+ Sound. Con un sistema de audio mejorado. Incluye seis altavoces, subwoofer y amplificador de 300 W.
Los dos modelos serán electrificados, por fin, en 2027
Pero lo más importante está por llegar. SEAT ya ha confirmado su gran movimiento. En 2027, tanto Ibiza como Arona recibirán una actualización profunda. Y con ella, nuevas mecánicas.
Hablamos de la llegada de sistemas híbridos ligeros de 48V. Una tecnología muy esperada y que la gama necesitaba con urgencia desde hace tiempo. Permitirá mejorar el consumo, reducir emisiones y conseguir la etiqueta ECO.