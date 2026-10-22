Coches y Motos 22 OCT 2026 - 10:26h.

El Renault 5 se ha convertido en un eléctrico de referencia

Este Renault es tan bonito que no parece un Renault

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Pocos coches recientes han conseguido despertar tanta simpatía desde su presentación como el Renault 5 E-Tech. La marca francesa ha recuperado uno de los nombres más populares de su historia y lo ha convertido en un utilitario eléctrico que combina detalles del modelo original con una carrocería completamente moderna.

El resultado tiene un atractivo poco habitual. Mientras muchos fabricantes intentan que sus eléctricos parezcan futuristas, Renault ha preferido recuperar unas proporciones conocidas, unos faros con personalidad y numerosos guiños que recuerdan a los pequeños deportivos franceses de los años setenta y ochenta.

Un diseño que recupera la personalidad del Renault 5

El nuevo Renault 5 mide aproximadamente 3,92 metros de longitud y tiene una carrocería de cinco puertas. Su frontal es probablemente la parte más reconocible. Los faros presentan unas formas que recuerdan a las del modelo original, mientras las luces diurnas incorporan una firma luminosa muy particular.

El capó tiene una superficie relativamente horizontal y recupera un detalle curioso: donde el Renault 5 clásico tenía una entrada de ventilación, el eléctrico incorpora un indicador luminoso que permite conocer el nivel de carga de la batería. De perfil destacan los pasos de rueda ensanchados, los voladizos cortos y una línea de techo que mantiene unas proporciones compactas.

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Las manillas de las puertas posteriores quedan integradas cerca del pilar, una solución que permite conservar visualmente una silueta de tres puertas. La trasera también recupera elementos históricos, especialmente los pilotos verticales y la forma del portón.

Renault ha conseguido que el coche resulte reconocible sin convertirlo en una reproducción literal del original. Tiene una personalidad propia y unas proporciones que encajan perfectamente con un utilitario moderno.

Un interior que mantiene el carácter desenfadado

El habitáculo continúa esa misma filosofía. El salpicadero incorpora una doble superficie digital que reúne instrumentación y sistema multimedia, mientras las tapicerías y los colores buscan crear un ambiente juvenil. En las versiones más equipadas utiliza el sistema OpenR Link con servicios de Google integrados, una solución que facilita el acceso a navegación y diferentes aplicaciones.

Renault también ha cuidado los detalles estéticos. Algunos acabados incorporan materiales textiles de inspiración retro, costuras decorativas y combinaciones de colores poco habituales. El espacio delantero es adecuado para adultos y la carrocería permite disponer de cinco plazas homologadas, aunque las posteriores están más condicionadas por las dimensiones del coche.

El maletero ofrece 326 litros, una cifra interesante para un eléctrico que no alcanza los cuatro metros de longitud. Su planteamiento responde principalmente a un uso urbano e interurbano, pero dispone de suficiente practicidad para funcionar como coche cotidiano.

Un eléctrico que también quiere resultar accesible

La gama del Renault 5 E-Tech incluye diferentes niveles de potencia y dos capacidades principales de batería. Las versiones de acceso utilizan una batería de 40 kWh, mientras las configuraciones de mayor autonomía incorporan una de 52 kWh. Estas últimas permiten alcanzar alrededor de 410 kilómetros de autonomía WLTP, dependiendo de la versión.

La gama contempla motores de hasta 150 CV, una potencia que permite disfrutar de una respuesta ágil en un coche de dimensiones reducidas. Renault también ha desarrollado versiones más económicas para ampliar el público potencial del modelo, manteniendo una de sus principales virtudes: un diseño atractivo incluso en los acabados menos costosos.

El Renault 5 tiene rivales capaces de ofrecer más espacio o autonomías superiores, pero pocos consiguen transmitir tanta personalidad. Su atractivo está en la manera de combinar nostalgia y modernidad sin que ninguno de los dos elementos resulte forzado. Renault ha recuperado un nombre histórico, pero sobre todo ha demostrado que un utilitario eléctrico puede ser práctico, reconocible y especialmente bonito. Y eso convierte al Renault 5 en uno de los diseños más acertados de la marca durante los últimos años.