Frente a la Moto Marini X-Cape 700, esta rival convence por su planteamiento, que inspira confianza

Coches y Motos 22 OCT 2026 - 12:17h.

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Si la Moto Marini X-Cape 700 ya te parece una moto interesante, y muy convincente en todos los aspectos, debes esperar a conocer la Honda NC 750 X, que es todavía mejor en muchos sentidos. Su fiabilidad y seguridad son dos puntos que hay que poner en valor, y tampoco le falta su completo nivel de equipamiento, sus prestaciones o su diseño, muy llamativo. No ha dejado de renovarse y de actualizarse recientemente, y en 2025 tuvo una serie importante de cambios.

Porque recibió la ansiada homologación Euro 5+, además de mejorar el diseño, con una carrocería de Durabio coloreado, el faro delantero, las llantas, incluir las maletas laterales de serie o las piñas retro iluminadas. Tiene un motor de uso polivalente, muy fácil de usar, de dos cilindros paralelos, que entrega una potencia de 58 CV a 6.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 69 Nm a 4.750 rpm. No son malos números, pero es evidente que no es la más potente, ni busca serlo.

Lo compensa, por otro lado, con un consumo de combustible realmente anecdótico, de 3,6 litros por cada 100 kilómetros, que no está nada mal, pues esto se traduce en una autonomía de 400 kilómetros. Cuenta con acelerador electrónico con tres modos de conducción, más uno personalizable, que tienen incidencia en el control de tracción, el control de freno motor y mucho más. También dispone de embrague anti-rebote, y de una pantalla TFT en la instrumentación, de cinco pulgadas.

La Honda NC 750 X cuesta 9.150 euros

Uno de los puntos a destacar en esta Honda NC 750 X que la hacen tan interesante es que su precio es muy razonable. Porque no hace falta pagar más que un total de 9.150 euros si quieres que sea tuya, lo que es todo un chollo.