La alternativa a la Yamaha Tracer 7 que muchos consideran más atractiva

Coches y Motos 20 OCT 2026 - 15:14h.

Es una sport turismo sensacional de principio a fin

Yamaha tiene la moto para todo más llamativa

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Sabemos que la Yamaha Tracer 7 es una de las reinas del segmento, pero es que la Triumph Tiger Sport 660 tampoco se queda atrás. Se ha renovado y actualizado en 2026 para hacerla todavía más completa, y es normal que muchos la consideren como una de las más atractivas. Es una sport turismo sensacional de principio a fin, con unas prestaciones muy equilibradas, un diseño que no deja a nadie indiferente, y un precio que la coloca al alcance de todas las economías.

Entre las principales novedades que podemos resaltar de cara a este año, nos encontramos con un motor con más potente y más par, un colector, un catalizador y un silencioso de nuevo diseño, un radiador y un electroventilador de mayor tamaño o un rediseño del chasis. Asimismo, el depósito de combustible ahora también es de mayor capacidad, lo que se traduce en una autonomía superior, y también se ha mejorado el diseño de la carrocería y del faro, con DRL incluido.

El motor que equipa esta moto es de tres cilindros, con una cilindrada de 660 centímetros cúbicos, que le da una increíble personalidad a la moto. Sus cifras son asombrosas, con una potencia declarada de 95 CV a 11.250 revoluciones por minuto, y un par máximo de 68 Nm a 8.250 rpm. Se puede limitar para los usuarios que únicamente dispongan del carné A2, y el quickshifter bidireccional es más suave y preciso que antaño. El consumo es de unos aceptables 4,9 litros por cada 100 kilómetros, y también tiene control de tracción y ABS en curva. Mientras que en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT digital con conectividad.

La Triumph Tiger Sport 660 cuesta 9.995 euros

Cuando te decidas a conseguir la Triumph Tiger Sport 660, lo que tendrás que hacer es un desembolso de 9.995 euros, y podrás elegir entre tres colores diferentes.