Suzuki acerca el espíritu deportivo a quienes buscan una moto ligera

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 21:48h.

Es una naked que es absolutamente espectacular

Suzuki revoluciona la moto trail con alerones

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Dentro del segmento de las mejores motos para iniciarse en el mundo de las dos ruedas, si buscas una moto con más prestaciones y un diseño más sofisticado, en Suzuki tienen una opción maravillosa. Porque ahí es donde vas a poder encontrar una naked de tamaño reducido, que se puede conducir sin problema en caso de que tan solo dispongas del carné de coche, con tres años de antigüedad. Así es la GSX S 125, una naked que es absolutamente espectacular.

Tiene una estética más urbana y radical, protagonizada por su singular faro delantero, que sus hermanas mayores. La ergonomía se ha estudiado y analizado para conseguir que sea lo más cómoda posible, y la ligereza es uno de los puntos fuertes de esta moto, al poder manejarla en largas distancias sin cansarse en exceso. Su motor es de 125 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 15 CV, el máximo permitido, pero corre más que otras, con más potencia pero menos pesadas.

Las geometrías de dirección plantean una moto ágil y deportiva, que enamorará a aquellos que busquen una moto para divertirse, no solamente para desplazarse por vías urbanas. El sistema ABS se incluye de serie para mejorar la seguridad, y que es de agradecer para los conductores con menos experiencia. Y en cuanto a la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla LCD multifunción, así como una iluminación full LED.

La Suzuki GSX S 125 cuesta 3.699 euros

En Suzuki han puesto un precio de venta asumible para casi toda la gente, y se puede conseguir esta GSX S 125 sin tener que hacer un esfuerzo económico demasiado grande. Basta con hacer una inversión total de 3.699 euros, para que pueda ser totalmente tuya.