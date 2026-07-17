La legendaria deportiva de Suzuki prepara su regreso: la GSX-R1000R volverá con una nueva generación

Coches y Motos 17 JUL 2026 - 08:14h.

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En Suzuki han conseguido dar una alegría enorme a todos los fieles amantes de la marca, con una moto que es simplemente sensacional y que es una de las más icónicas. Porque a la hora de hablar de los mejores modelos que existen dentro del catálogo de la firma nipona, es complicado ignorar la GSX-R 1000R, una de las mejores deportivas que se han diseñado nunca, y que ahora se ha actualizado para conseguir que sea mucho mejor que antes, lo que ya es difícil.

Tras estar cerca de un lustro fuera del stock, en Hammamatsu han decidido rescatarla, lo que es un alivio para todos. Y no han decepcionado a nadie, con una moto disponible en varios colores, que son el rojo/blanco/negro o el azul/blanco, además de unos toques dorados en conmemoración a esos años 90 donde tanto brillaron en MotoGP de la mano del legendario Kevin Schwantz. El diseño limpio de su carenado, el faro delantero y el aspecto deportivo no dejan a nadie indiferente, y deleitan a simple vista.

En su interior, nos encontramos con un propulsor de cuatro cilindros en línea, con una cilindrada de 1000 centímetros cúbicos, dotado de embrague anti-rebote, sistema de distribución variable y una potencia declarada de 105 CV a 13.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 110 Nm a 11.000 rpm. Y la electrónica se ha revisado para añadirle control electrónico de par motor, quickshifter, tres modos de conducción, control de tracción desconectable, sistema anti-caballito o sistema ABS. Y en la instrumentación, nos podemos encontrar con una pantalla digital tipo LCD.

La Suzuki GSX-R 1000 R costará 20.999 euros

A pesar de ser un modelo tan icónico y mítico, la Suzuki GSX-R 1000 R tendrá un coste realmente accesible para todos los públicos, por lo que puede ser tuya a cambio de un total de 20.999 euros.