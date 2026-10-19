Pepe Jiménez Sevilla, 19 OCT 2026 - 13:13h.

El argentino, más allá del golazo anulado, demostró que aún puede aportar mucho

La tarde más cruda de Álvaro Valles

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Pasan las horas y seguir hablando, aunque podríamos llevarnos semanas haciéndolo, sobre las polémicas existentes en la cita del Betis ante el FC Barcelona parece hasta repetitivo. El conjunto bético intenta pasar página aún con la molestia presente e intenta ver todo lo positivo que le dejó su derrota ante el líder. Lo Celso, sin lugar a dudas, fue una de ellas.

Porque el argentino, además de firmar uno de los mejores tantos que se han anotado en la competición en muchos años -aunque el VAR decidió anularlo-, completó un encuentro de mucho nivel este pasado domingo ante el Barça.

El argentino, desde banda derecha, demostró compromiso, ayudó a sus compañeros en defensa, acompañó al equipo en salida de balón, peleó cada pelota como si fuese la última y, de paso, por si algunos aún dudaban, recordó que tiene talento para llenar un barco.

Tras un verano lleno de críticas, incertidumbre, una desafortunada lesión y muchas dudas alrededor de su figura, Lo Celso aprovechó su primera gran aparición del curso -ante el Villarreal apenas sumó unos minutos- para demostrarle a La Cartuja que aún pueden contar con él, que en sus botas aún tiene mucho fútbol.

Lo Celso y su sitio en el Betis

A pesar de ello, el argentino tiene ahora la complicada tarea de ganarse un sitio en el esquema de Manuel Pellegrini.

Con Isco Alarcón recuperando su mejor versión y Pablo Fornals convertido en un hombre esencial para el técnico chileno, el argentino necesita encajar en la idea bética y encontrar un sitio donde pueda sumar minutos regularmente.

La mediapunta parece complicada y el mediocampo, donde no ha estado especialmente cómodo nunca, parece tener a Dani Ceballos como hombre más creativo cuando necesite rotar, por lo que habrá que ver si Lo Celso tiene que adaptarse a partir habitualmente desde banda derecha para ir sumando minutos, sensaciones y volver a demostrar, otra vez, que sus botas aún tienen mucho fútbol.