Más elegante y, para muchos, más cómoda en carretera que la Honda Africa Twin

Coches y Motos 16 OCT 2026 - 23:52h.

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La Honda Africa Twin es la reina de la carretera, pero hay otra moto que es más elegante y cómoda todavía, con unas prestaciones sensacionales, y un equipamiento muy completo. Porque la Triumph Tiger 1200 GT Pro es de las mejores motos que se han diseñado últimamente, y que en 2025 se ha actualizado para recibir la homologación Euro 5+. Esto ya la hace una de las más completas e interesantes de todo el mercado.

Monta un propulsor de tres cilindros, con una cilindrada de 1160 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 150 CV y un par máximo de 130 Nm, que tiene un sonido muy característico. La transmisión es mediante cardan, y dispone de un acelerador electrónico que permite elegir entre cinco modos de conducción diferentes, que son el rain, el off road, el sport, el road y el rider, que es el personalizable, cada uno con incidencia en el comportamiento del motor, en la sensibilidad del control de tracción y del ABS o en las suspensiones.

Tampoco le faltan otras ayudas electrónicas como pueden ser el quickshifter bidireccional, el control de velocidad de crucero o el asistente de salidas en pendiente. En la parte ciclo, destacamos las suspensiones Showa, con regulación semi activa, las pinzas radiales Brembo o el basculante denominado Tri-Link. En la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad, y tampoco queremos dejar de mencionar los puños calefactados o la iluminación full LED.

La Triumph Tiger 1200 GT Pro cuesta 22.845 euros

Comprar la Triumph Tiger 1200 GT Pro no implica de ninguna inversión excepcional, pues no hace falta que pagues más que un total de 22.845 euros, lo que todos creemos que es una cantidad que merece mucho la pena.