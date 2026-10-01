Más completa y, para muchos, más fácil de llevar que la Triumph Tiger 1200

Coches y Motos 01 OCT 2026 - 20:23h.

Se posiciona como una de las trail aventureras más llamativas del segmento

La nueva Triumph es, para muchos, la más bonita de la marca

Compartir







Si estás pensando en adquirir una Triumph Tiger 1200, déjanos advertirte de que hay otro modelo que mucha gente considera más interesante, gracias a que es más completo, e incluso, más fácil de llevar. Porque la MV Augusta LXP Orioli es una moto espectacular de principio a fin, y se posiciona como una de las trail aventureras más llamativas del segmento, con una estética que tampoco pasa desapercibida, con decoraciones en blanco, negro y dorado.

Su estética es imponente, robusta y aventurera, con un carenado armonioso, al que va unido el depósito de combustible, de hasta 20 litros de capacidad, lo que se traduce en una gran autonomía. La rejilla de ventilación es de forma circular, siguiendo la línea de los gráficos laterales, y en la parte frontal, destaca la óptica de doble faro y la amplia protección que ofrece su pantalla regulable con deflectores incorporados. Además, el asiento de dos piezas es realmente cómodo.

El propulsor que tiene equipado esta moto es de tres cilindros, con una cilindrada de 931 centímetros cúbicos, desarrollado y fabricado en Italia, que entrega una potencia de 124 CV a 10.000 revoluciones por minuto, mientras que el par máximo se sitúa en 102 Nm a 7.000 rpm. Cuenta con cuatro modos de conducción, control de tracción, ABS desarrollado por Continental, quickshifter bidireccional o control de salida. Y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad.

La MV Augusta LXP Orioli cuesta 32.795 euros

Pensamos que, para todo lo que ofrece esta MV Augusta LXP Orioli, el precio que le han colocado es bastante razonable, pues requiere de una inversión total de 32.795 euros para que pueda ser tuya. No lo dudes, y en caso de que necesites una moto de estas características, decántate por esta propuesta que te va a resultar un acierto garantizado.