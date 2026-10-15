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Renault acerca el encanto retro del eléctrico a más bolsillos

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Pocos coches eléctricos han conseguido despertar tanta simpatía como el Renault 5 E-Tech. La marca francesa ha recuperado uno de sus modelos más populares y lo ha transformado en un urbano completamente eléctrico. Su diseño recuerda al Renault 5 original, pero incorpora tecnología moderna y un comportamiento ágil. Una combinación que le permite destacar frente a alternativas como el Fiat 500e y el Dacia Spring.

Ahora, Renault quiere hacerlo más accesible. La marca anuncia una promoción para la versión de acceso desde 24.664 euros financiados, frente a los 28.085 euros al contado, sin ayudas. Aplicando las subvenciones previstas del Plan Auto+, el precio puede reducirse hasta 20.164 euros. Una rebaja que aumenta considerablemente su atractivo.

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Renault 5 e-tech
Renault 5 e-tech. Renault

Lo puedes tener desde 99 euros al mes

Ten en cuenta que la financiación contempla 60 cuotas de 99 euros, una entrada de 12.898,19 euros y una última cuota de 10.447,62 euros. Conviene tener en cuenta el desembolso inicial y el pago final antes de valorar la oferta. Aun así, el Renault 5 se presenta como una opción interesante para quienes quieren pasarse al eléctrico sin recurrir a modelos más grandes.

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El Renault 5 E-Tech mide 3,92 metros de longitud, una cifra que facilita los desplazamientos urbanos y las maniobras de aparcamiento. Su anchura alcanza los 1,81 metros y la distancia entre ejes es de 2,54 metros. El habitáculo combina detalles retro con materiales cuidados. Además, dispone de un maletero de hasta 326 litros.

Renault 5 e-tech
Renault 5 e-tech. Renault

La solución práctica y atractiva para el día a día en la ciudad

La versión promocionada utiliza un motor eléctrico de 95 CV y 215 Nm de par máximo, con tracción delantera. La batería tiene 40 kWh de capacidad y permite recorrer hasta 310 kilómetros de autonomía homologada. El modelo acelera de 0 a 100 km/h en 12 segundos y alcanza una velocidad máxima de 130 km/h.

El equipamiento también resulta convincente. Incluye pantalla multimedia de 10 pulgadas, cuadro digital de 7 pulgadas y conectividad inalámbrica para teléfonos móviles. También ofrece climatización, sensores traseros de aparcamiento y cargador de corriente alterna de 11 kW. La seguridad incorpora frenada automática, asistente de carril y reconocimiento de señales.

Renault 5 E-Tech
Renault 5 E-Tech. eldesmarque.com
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