Livan abre la puerta al mundo SUV con una propuesta de precio contenido

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 20:27h.

Te costará encontrar algo mejor por menos de 15.000 euros

Livan X6 Pro, un SUV con 174 CV, techo panorámico y cambio automático por menos de 23.000 euros

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Encontrar un SUV nuevo por menos de 15.000 euros se ha convertido en una tarea complicada. Los precios han subido y muchos modelos pequeños ya superan ampliamente esa barrera. Sin embargo, todavía existen alternativas que buscan conquistar a los compradores con presupuestos ajustados. Una de ellas es el Livan X3 Pro, un todocamino que puede adquirirse desde 14.995 euros financiados y que tiene en su equipamiento uno de sus mejores argumentos.

El fabricante apuesta por una estrategia diferente a la de las marcas tradicionales. En lugar de ofrecer numerosas versiones y paquetes opcionales, el X3 Pro concentra su oferta en un único nivel de acabado. Esto permite acceder a elementos que en otros vehículos pueden exigir un desembolso adicional. Entre ellos destacan el techo solar, las llantas de aleación de 16 pulgadas y el sistema de acceso y arranque sin llave.

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Equipamiento sencillo, pero sin quedarse corto

Tampoco faltan recursos tecnológicos. El habitáculo incorpora una pantalla táctil de 8 pulgadas, conectividad Bluetooth y un cuadro de instrumentos con pantalla de 3,5 pulgadas. El conductor dispone de climatizador automático, volante multifunción y selector de modos de conducción. Además, el equipamiento incluye cámara trasera y sensores de aparcamiento, dos elementos especialmente útiles para circular por ciudad.

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Bajo el capó, Livan ha elegido una solución convencional. El motor de gasolina 1.5 desarrolla 103 CV y 140 Nm de par máximo. Los compradores pueden escoger entre cambio manual o automático, una posibilidad interesante para quienes priorizan la comodidad. El vehículo acelera de 0 a 100 km/h en 13 segundos y alcanza los 170 km/h.

Como pez en el agua por ciudad

El consumo combinado homologado es de 7,2 litros cada 100 kilómetros. Por tanto, la eficiencia no constituye su principal virtud. El X3 Pro apuesta más por la sencillez mecánica y por ofrecer unas prestaciones suficientes para desplazamientos cotidianos. Su comportamiento y sus dimensiones también encajan con quienes necesitan un automóvil manejable.

Con 4,01 metros de longitud, el Livan es más corto que muchos de sus competidores. Mide 1,76 metros de anchura y cuenta con una batalla de 2,48 metros. El maletero parte de 245 litros y puede alcanzar los 400 litros. En su categoría encuentra rivales como el Fiat 600, Skoda Kamiq y EVO Cuatro.