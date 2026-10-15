Más atractiva, barata y, para algunos, mejor que la Yamaha MT-07

Coches y Motos 15 OCT 2026 - 18:48h.

En el apartado visual, lo que más llama la atención es su estética moderna con líneas minimalistas

Yamaha trabaja en una Ténéré 900

Compartir







Tenemos localizada una alternativa que, para mucha gente, es más interesante que la Yamaha MT-07. Y es que la Aprilia Tuono 457 es una moto muy interesante y apetecible, que resulta imposible de ignorar viendo todo lo que ofrece, y el precio tan magnífico al que lo hace. Es una naked deportiva que presume de unas prestaciones sensacionales, y que también ofrece un amplio nivel de equipamiento, junto a un diseño que no pasa desapercibido.

Es una moto destinada a los que busquen divertirse mientras la manejan, e ir cómodos en todo momento. Porque dispone de una ergonomía muy bien cuidada, con un asiento ancho y de buena superficie. En el apartado visual, lo que más llama la atención es su estética moderna con líneas minimalistas, donde brillan el faro delantero de triple óptica inspirado en otras naked, o las aletas laterales que cubren lo justo para que se pueda disfrutar del motor.

Es una moto pensada para los usuarios con carné A2, lo que explica su potencia de 47,6 CV, extraídos de su motor de dos cilindros, con una cilindrada de 457 centímetros cúbicos. Cuenta con acelerador electrónico ride by ware con tres modos de conducción, además de contar con control de tracción o con ABS desconectable en la rueda trasera. Los frenos son Bybre, el chasis está formado por dos vigas de aluminio, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de cinco pulgadas a todo color.

La Aprilia Tuono 457 cuesta 6.700 euros

Conseguir la Aprilia Tuono 457 implica de una inversión realmente aceptable, de un total de 6.700 euros, lo que es una cifra muy interesante, y que se puede pagar sin demasiados problemas. Todo esto, en conjunto, es lo que acaba por convertirla en una de las mejores motos que hay en el mercado actualmente, sin ningún tipo de debate.