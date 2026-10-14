Keeway lleva las motos de marchas a un precio difícil de ignorar

Coches y Motos 14 OCT 2026 - 17:54h.

En su interior, se oculta un propulsor de un solo cilindro, refrigerado por aire

Moto Guzzi lanza la moto más atractiva del mercado

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Si hay una marca de la que no se habla tanto como se debería, aunque tiene algunas de las motos más baratas y llamativas que hemos visto, esa es Keeway. Y, más concretamente, hoy queremos hablar de la RKS 125, una montura moderna en cuanto diseño, y que tiene unas prestaciones muy interesantes, y un diseño bonito. Lógicamente, no es la mejor moto del mercado, ni la más completa en cuanto a equipamiento, pero no se le puede exigir más, viendo el precio que tiene.

Destaca por su tamaño compacto y su peso reducido, siendo una moto ágil y manejable, pues pesa unos 130 kilos, para que no te canses en ningún momento mientras la manejas. En su interior, se oculta un propulsor de un solo cilindro, refrigerado por aire, con una potencia de 11,4 CV a 9.000 revoluciones por minuto, y que declara un par máximo de 8,7 Nm a 8.000 rpm. Supera los 90 kilómetros por hora, nada mal para una moto de 125 centímetros cúbicos de cilindrada.

Si buscas iniciarte en el mundo de las dos ruedas y tan solo dispones del carné de coche, y no quieres una scooter, esta puede ser una opción magnífica para ti, al poder aprender con una moto con buenas cifras, y muy divertida de manejar. Pasando a la instrumentación, equipa una pantalla digital LCD, que es lo que más podemos destacar, y hemos querido reservar lo mejor de todo para el final, que es la irrisoria cantidad que cuesta.

Precio de la Keeway RKS 125

Puede parecer una broma, pero no lo es. La Keeway RKS 125 tiene un precio absolutamente ridículo, y es una de las motos más baratas que hay en el mercado, ya que no te implica una inversión de más de 2.190 euros.