Macbor desafía a Honda y Yamaha con una moto apta para el carné de coche, destaca por equipamiento
En Macbor han desafiado a las marcas de referencia a la hora de fabricar motos pequeñas
La nueva Montana XR1 de Macbor es bonita, con precio de scooter y se puede llevar con carné de coche
En Macbor han desafiado a las marcas de referencia a la hora de fabricar motos pequeñas, que son Honda y Yamaha. Y lo han hecho recuperando un modelo que parecía haber caído en el olvido, como es la Shifter 125 EVO, que nos parece absolutamente sensacional. Llevaba algún tiempo fuera del catálogo, pero de nuevo vuelve a estar disponible, y es mejor que nunca, gracias a las actualizaciones y mejoras que han traído.
Su equipamiento es realmente completo pese a ser tan pequeña, y su diseño también entra fácilmente por los ojos. Y entre las principales novedades que ha traído para este 2026, se encuentran el amortiguador regulable, el diseño, la cámara frontal, el neumático trasero más ancho o el motor con más potencia y par máximo que antes. La estética es sin duda uno de sus puntos fuertes, con un corte deportivo y unas líneas afiladas que la hacen parecer más grande de lo que realmente es.
Dentro del chasis multitubular de acero se oculta un propulsor de cuatro tiempos, con una cilindrada de 125 centímetros cúbicos, refrigerado por líquido y de un solo cilindro, con cuatro válvulas, que rinde a una potencia de 15 CV, el máximo permitido, con un par de 11,5 Nm a 7.000 revoluciones por minuto. Tiene instalados el ABS o el control de tracción, y el peso total es de 146 kilos. Mientras que en la instrumentación, encontramos una pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad mirror link.
La Macbor Shifter 125 EVO puede ser tuya por apenas 2.999 euros
Lo que hace que esta moto sea tan apetecible es que puede ser tuya sin la necesidad de hacer ningún esfuerzo económico. Para ser más exactos, únicamente vas a necesitar un total de 2.999 euros si buscas llevarte a casa la Macbor Shifter 125 EVO, lo que es una absoluta locura.