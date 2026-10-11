La KTM 790 Adventure tiene un problema y es esta trail bicilíndrica, muy tecnológica y a buen precio

Coches y Motos 11 OCT 2026 - 09:04h.

Está dotada de ABS en curva y control de tracción

La KTM más extrema tiene precio en España

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A la KTM 790 Adventure le ha salido una dura rival, y es la CF Moto 800 MT Explore. Se trata de una trail muy bien equipada, y a muy buen precio, que tiene componentes de gran calidad y un equipamiento increíblemente completo. La seguridad es uno de sus puntos fuertes, al ofrecer elementos que la hacen tan única y especial, y tampoco se queda atrás en cuanto a prestaciones. Esto hace que sea una inversión sin riesgo, y muy recomendable para todos los usuarios.

Para empezar, está dotada de ABS en curva y control de tracción, ambos desconectables, además de control de velocidad de crucero, quickshifter bidireccional, control de velocidad de crucero o embrague anti-rebote. Sin descuidar que también dispone de detección de ángulo muerto, asistente de cambio de carril o alerta de colisión trasera. En cuanto a su parte ciclo, los frenos son de J.Juan, con suspensiones y amortiguadores de la marca KYB.

Por otro lado, si hablamos del propulsor que tiene equipado, es de 799 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia declarada de 90 CV, y hasta con cuatro modos de conducción diferentes. Y en la instrumentación digital, lo que más nos llama la atención es su pantalla TFT de ocho pulgadas a todo color, con conectividad y compatibilidad Apple Car Play. De serie, también están incluidos el caballete central, la pantalla regulable o las luces auxiliares.

La CF Moto 800 MT Explore, disponible

Por si todavía no habías quedado convencido con la adquisición de la CF Moto 800 MT Explore, déjanos decirte que es una de las mayores oportunidades que te vas a encontrar nunca. Y es que está disponible en caso de que pagues un total de 10.995 euros, lo que nos parece una cantidad irrisoria.