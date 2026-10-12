La alternativa, para muchos más atractiva a la Yamaha Tracer 7, se consolida como una moto fiable

Coches y Motos 12 OCT 2026 - 01:02h.

El motor mantiene la configuración de dos cilindros de ocho válvulas

Yamaha tiene la mejor crossover deportiva accesible

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Tenemos localizada una moto que le hace competencia a la Yamaha Tracer 7, y que se como una alternativa realmente fiable y bien equipada. Guardan algunas diferencias, pero también es realmente llamativa, y es apta para los usuarios que tan solo dispongan del carné A2, lo que es un punto muy a su favor. Además, durante el año 2025 sufrió una serie de mejoras y de actualizaciones, que acaban por hacer de la Macbor Montana XR5 510 una compra tan segura.

Entre las novedades más reseñables, se encuentran unas nuevas decoraciones, un motor de mayor cilindrada y par máximo o unas piñas retroiluminadas. A pesar de su apariencia de moto grande, la realidad es que no lo es tanto, y tiene una ergonomía realmente cómoda, pensada para que puedas hacer largos trayectos. El peso total del conjunto es inferior a los 180 kilos, lo que también facilita que la puedas llevar durante mucho tiempo sin cansarte en exceso.

El motor mantiene la configuración de dos cilindros de ocho válvulas, pero es más grande que antes, con una nueva cilindrada de 498 centímetros cúbicos, que rinde a una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 45 Nm. El propulsor está alimentado por inyección Bosch, y cuenta con dos mapas de conducción diferentes. También tiene ABS desconectable y en tres niveles de intervención, iluminación full LED, caballete central o una pantalla TFT digital de cinco pulgadas en la instrumentación.

La Macbor Montana XR5 510 cuesta 6.199 euros

Nos parece hasta difícil de creer que la Macbor Montana XR5 510 tenga un coste tan razonable. Y es que no siempre se presenta la oportunidad de conseguir una moto tan barata pagando apenas un total de 6.199 euros, lo que es un verdadero regalo.