Macbor aprieta a Yamaha y a KTM con una trail que es una de las opciones más equilibradas

Coches y Motos 05 SEP 2026 - 01:42h.

Es apta para el carné A2

Macbor, española, desconocida para la mayoría y con motos muy bonitas

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Macbor ha puesto en problemas a marcas como Yamaha o KTM, gracias a una trail que es considerada como una de las más equilibradas del mercado, y que cuenta con todo lo que necesita para ser una de las mejores dentro del segmento. Es apta para el carné A2, y en el año 2025 tuvo una serie de actualizaciones y de mejoras para mejorar aún más el equipamiento y el motor, lo que han acabado por hacer de la Montana XR5 510 una de las mejores que hay.

Entre sus actualizaciones, se incluyen nuevas decoraciones, un motor de mayor cilindrada y mayor par máximo, embrague anti-rebote o piñas retro iluminadas. Pero donde han puesto más énfasis es en el motor, con una configuración de dos cilindros de ocho válvulas, y una cilindrada de 498 centímetros cúbicos. En cuanto a cifras, entrega un par máximo de 45 Nm y una potencia de 47 CV a 8.500 revoluciones por minuto, con inyección Bosch y dos mapas de conducción.

El chasis es de acero, pero se ha conseguido que el peso total del conjunto sea inferior a los 180 kilos, lo que nos parece una cifra muy aceptable. Las suspensiones son KYB, los frenos son Nissin y el ABS es desconectable con tres niveles de intervención. A nivel de equipamiento, consta de caballete central, iluminación full LED o defensas laterales, aunque lo más destacado es la pantalla TFT de cinco pulgadas con conectividad que se encuentra en la instrumentación.

La Macbor Montana XR5 510 cuesta 6.199 euros

Conseguir la Macbor Montana XR5 510 no supone un gasto especialmente elevado, y basta con pagar un total de 6.199 euros si deseas tenerla en el garaje, algo que nos parece un precio muy razonable, y que merece mucho la pena pagar.