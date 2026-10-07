Seductor, con una factura más contenida y, para algunos, una alternativa más interesante al Opel Grandland

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 23:03h.

Diseño deportivo, espacio para toda la familia y solo 5 litros cada 100 km

Peugeot tiene una nueva maravilla

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El Peugeot 408 sigue siendo uno de los modelos más originales de la marca francesa. No encaja completamente entre los SUV tradicionales, pero tampoco pretende ser una berlina convencional. Su carrocería baja, su línea de techo y su diseño afilado consiguen que tenga una presencia diferente. También puede convertirse en una interesante alternativa al Opel Grandland.

Peugeot anuncia el 408 desde 31.499 euros, frente a los 36.920 euros de tarifa. También existe una financiación de 240 euros al mes, con una entrada de 8.049,51 euros y una última cuota de 20.063,94 euros.

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La deportividad no está reñida con el espacio en este Peugeot

El 408 no renuncia al espacio para conseguir esa imagen más deportiva. Mide 4,69 metros de longitud y cuenta con una batalla de 2,79 metros. El maletero alcanza unos excelentes 536 litros, que pueden convertirse en 1.611 litros abatiendo los asientos. Por planteamiento, también se cruza con modelos como BMW X2, Cupra Tavascan o Toyota RAV4.

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La oferta mecánica es especialmente amplia. Peugeot permite escoger entre versiones híbridas ligeras, híbridas enchufables y completamente eléctricas. La promoción corresponde al híbrido ligero de acceso. Utiliza un motor de gasolina 1.2 combinado con un sistema electrificado y desarrolla 145 CV y 230 Nm.

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Prestaciones y equipamiento

Este motor trabaja con una transmisión automática y mueve las ruedas delanteras. El Peugeot 408 acelera de 0 a 100 km/h en 9,4 segundos y alcanza 205 km/h. Su consumo combinado homologado se queda en 5,1 l/100 km, una cifra interesante para un coche de su tamaño.

La versión de entrada utiliza el acabado Allure y ya ofrece una dotación bastante completa. Incluye faros Full LED, llantas de aleación de 17 pulgadas, acceso y arranque sin llave, cámara trasera y cristales posteriores oscurecidos. También equipa parabrisas acústico para mejorar el confort durante los viajes. Mientras que dentro encontramos el conocido Peugeot i-Cockpit, junto al sistema multimedia Peugeot Connect Radio y seis altavoces.