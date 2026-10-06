Este Volvo es, para la mayoría, el modelo más bonito del catálogo

Coches y Motos 06 OCT 2026 - 18:58h.

Espacio para toda la familia, lujo en todos los detalles, casi 740 km de autonomía y un pero

Nunca ha habido un Volvo tan barato

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Volvo tiene modelos tan reconocibles como los EX30, EX90 o XC60, pero ninguno se parece al EM90. Es el primer monovolumen premium completamente eléctrico de la marca y también uno de sus coches más llamativos. Volvo lo presentó en 2023 con una idea diferente: crear prácticamente un salón escandinavo sobre ruedas, con el confort como gran protagonista.

Su aspecto también rompe con lo habitual. El EM90 supera los 5,2 metros de longitud y apuesta por una carrocería alta y enorme, con puertas laterales correderas. Volvo ha llevado sus conocidas ópticas verticales a un diseño mucho más moderno y ha incorporado incluso el nombre de la marca iluminado en la parte posterior.

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Un monovolumen de lujo ideal para viajar

Tiene seis plazas, con dos enormes asientos individuales tipo lounge en la segunda fila. Estos disponen de reposapiernas y buscan ofrecer una postura especialmente relajada. También hay un gran techo panorámico y mucho espacio para viajar con comodidad. En el salpicadero aparece una pantalla central de 15,4 pulgadas, mientras que los pasajeros posteriores disponen de otra pantalla de 15,6 pulgadas instalada en el techo. A ello se suma un espectacular equipo Bowers & Wilkins con 21 altavoces y 2.460 W.

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En el apartado mecánico, utiliza un motor eléctrico de 200 kW, equivalentes a unos 272 CV, suficiente para acelerar de 0 a 100 km/h en 8,3 segundos. Lo importante está en la suavidad, el silencio y el confort, precisamente los apartados que Volvo ha querido priorizar en este modelo.

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Lamentablemente, de momento no hay planes de traerlo a España

La batería tiene nada menos que 116 kWh. Volvo anuncia hasta 738 kilómetros de autonomía, aunque esa cifra está calculada según el ciclo chino CLTC y no mediante el WLTP utilizado en Europa. La marca también anuncia una carga del 10 al 80 % en menos de 30 minutos y tecnología para carga bidireccional.

Eso sí, hay un inconveniente importante para quien se haya enamorado del EM90. Volvo decidió lanzarlo primero en China, donde este tipo de grandes monovolúmenes premium tiene mucha más demanda. Y aunque en su web española habla ampliamente de él, por ahora no forma parte del configurador español.