El Geely E2 llega con 497 km de autonomía y cinco estrellas

El nuevo compacto eléctrico de Geely combina cinco plazas reales y un gran espacio interior

Con tecnología avanzada, cinco estrellas Euro NCAP y un precio competitivo de lanzamiento

Compartir







Geely amplía su ofensiva eléctrica en España con el E2, un modelo de 4,13 metros que redefine lo que puede ofrecer un compacto. La receta combina cinco plazas reales, un aprovechamiento interior del 85%, soluciones de almacenamiento y tecnología propia de segmentos superiores.

La propuesta busca situar al E2 como una alternativa eléctrica práctica para quienes necesitan movilidad urbana, tecnología y espacio sin aumentar demasiado las dimensiones exteriores.

PUEDE INTERESARTE Lexus se lanza al mar con el LY680, el yate de lujo

El habitáculo ofrece un maletero de 375 litros, ampliable hasta 1.320 al abatir los asientos, y un compartimento delantero de 70 litros. Dispone de 28 litros bajo los asientos y un cajón de 10 litros frente al acompañante.

La arquitectura GEA permite aprovechar al máximo sus dimensiones, mientras la distancia entre ejes de 2.645 milímetros mejora el espacio disponible. Geely asegura que la banqueta trasera puede acoger a tres adultos, reforzando su carácter práctico urbano.

Dos baterías para distintas necesidades

La gama se estructura en tres versiones: PRO, PRO+ y MAX+. El E2 PRO combina una batería de 35 kWh con un motor de 60 kW, equivalentes a 80 CV, y homologa hasta 252 kilómetros de autonomía combinada WLTP y 368 kilómetros en ciudad.

Los PRO+ y MAX+ incorporan una batería de 47 kWh y un motor de 85 kW, equivalentes a 115 CV. En estas versiones, la autonomía llega a 345 kilómetros combinados y hasta 497 kilómetros en ciclo urbano. La carga rápida permite recuperar del 30% al 80% en unos 25 minutos en condiciones ideales.

Todos los E2 cuentan con baterías LFP, refrigeración líquida, carga bidireccional V2L y un sistema eléctrico 11 en 1 que reduce espacio y peso. La marca cifra en un 89,2% la eficiencia combinada del sistema de propulsión.

El modelo ofrece una conducción ágil. Emplea tracción trasera, suspensión posterior independiente multibrazo, reparto de pesos cercano al 50:50 y un radio de giro de 4,95 metros. Su puesta a punto europea adapta dirección, suspensión y controles electrónicos.

Seguridad y tecnología

En seguridad el modelo ha conseguido cinco estrellas Euro NCAP bajo los nuevos protocolos de 2026 y equipa siete airbags, estructura de alta resistencia y protección específica para la batería.

El paquete de asistencia incluye frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, detección de ángulo muerto, reconocimiento de señales, alertas de tráfico cruzado y asistente inteligente de velocidad. Puede ofrecer hasta 23 funciones de seguridad activa mediante cinco radares y cinco cámaras.

Flyme Auto integra una pantalla central de 14,6 pulgadas y un cuadro digital de 8,8 pulgadas. Incluye conectividad 4G, Apple CarPlay, Android Auto, actualizaciones OTA y Geely App para controlar carga, climatización, cierre y localización.

El MAX+ añade cámara panorámica de 540 grados, portón eléctrico, asientos delanteros y volante calefactados, cargador inalámbrico, iluminación ambiental y equipo de sonido de seis altavoces.

Geely ofrece además ocho años o 200.000 kilómetros de garantía para el vehículo y la batería, tres años de asistencia en carretera y dos años de conectividad 4G.

En cuanto al precio, la marca anuncia una oferta especial de lanzamiento desde 13.990 euros para el E2 PRO, 16.485 euros para el PRO+ y 18.485 euros para el MAX+. Estos importes están sujetos a las condiciones comerciales de la promoción.