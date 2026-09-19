Geely aprieta a BMW y Volvo con un SUV híbrido enchufable que apuesta por lujo y eficiencia

Coches y Motos 19 SEP 2026 - 05:02h.

Este nuevo SUV ya compite contra modelos muy top de marcas premium

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Geely desembarca en España con un grupo industrial enorme detrás y un SUV diseñado para causar una buena primera impresión. El Starray EM-i combina 218 CV, una autonomía total anunciada de hasta 1.055 kilómetros y un interior muy equipado por un PVP que parte de 30.490 euros.

La comparación con BMW y Volvo tiene sentido al observar el espacio, la presentación y la tecnología, aunque el Geely cuesta mucho menos. No ofrece el prestigio ni todas las posibilidades de personalización de las marcas premium, pero sí concentra buena parte de la experiencia cotidiana de lujo dentro de una tarifa generalista.

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Una cabina pensada para viajar en silencio

El salpicadero queda dominado por una gran pantalla central y una instrumentación digital situada frente al conductor. Las superficies acolchadas, los asientos y la iluminación crean una presentación alejada de la idea de coche económico.

La carrocería de tamaño familiar deja una segunda fila amplia. El suelo plano facilita viajar con tres pasajeros detrás durante trayectos puntuales y el techo panorámico disponible aumenta la luminosidad. Hay numerosos huecos repartidos por el interior para objetos cotidianos.

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Según acabado, puede incorporar cámaras periféricas, asistentes avanzados, equipo de sonido y diferentes ajustes eléctricos. Geely evita una lista interminable de opciones y ofrece una dotación cerrada que simplifica la compra.

Eficiencia enchufable sin renunciar a viajar

El sistema EM-i combina un motor de gasolina de 1,5 litros con la parte eléctrica para entregar 160 kW, equivalentes a 218 CV. La prioridad no está en conseguir una aceleración deportiva, sino en mover el vehículo con suavidad y reducir el consumo.

La batería permite completar numerosos recorridos diarios utilizando electricidad si se carga con regularidad. Cuando entra el motor térmico, el sistema busca mantenerlo dentro de su zona eficiente y reserva la respuesta eléctrica para las fases donde resulta más útil.

Geely anuncia hasta 1.055 kilómetros de autonomía total. También admite carga rápida en corriente continua y puede pasar aproximadamente del 30 al 80 % en 16 minutos bajo condiciones adecuadas, una posibilidad todavía poco frecuente entre los híbridos enchufables.

Un precio que incomoda al territorio premium

El PVP del Starray EM-i Pro es de 30.490 euros. La oferta financiada puede bajar hasta 25.215 euros al incorporar descuentos y el adelanto de ayudas, pero el coste total del crédito debe revisarse antes de utilizar esa cantidad en una comparación.

Incluso partiendo del PVP, queda muy lejos de los SUV enchufables de BMW o Volvo. Esa diferencia permite asumir algunas concesiones en imagen de marca, valor futuro o extensión de la red comercial.

El diseño exterior acompaña bien al planteamiento. Los faros finos, las formas limpias y un frontal sin excesos aportan una imagen moderna. No intenta copiar una parrilla alemana ni reproducir el aspecto de un Volvo.

El Starray EM-i aprieta a los premium porque ofrece silencio urbano, mucho equipamiento y una autonomía combinada enorme por aproximadamente la mitad de lo que pueden costar algunas alternativas equivalentes. Para quien valore el contenido por encima del emblema, la propuesta resulta difícil de descartar.