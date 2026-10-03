Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de su gama

Coches y Motos 03 OCT 2026 - 14:07h.

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Desde Yamaha han acercado a todos los públicos una de sus motos más deseadas que existen dentro del catálogo, como es la XSR 900 GP. Se trata de una moto espectacular de principio a fin, con unos colores que evocan a años anteriores, y que recuerdan a los que utilizaban en MotoGP, en la etapa de Kenny Roberts, o en la de Valentino Rossi. De hecho, luce una decoración que conmemora al mítico piloto norteamericano, tras la renovación gráfica que sufrió.

También recibió recientemente la homologación Euro 5+, aunque esto no afecta a las maravillosas prestaciones de su motor. Es decir, que sigue siendo el reconocible CP3 de siempre, con 889 centímetros cúbicos de cilindrada, de tres cilindros y distribución con doble árbol de levas. La potencia que entrega es de 119 CV a 10.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 93 Nm a 7.000 rpm, y el consumo homologado es de cinco litros por cada 100 kilómetros.

Cuenta con embrague asistido, como no podía ser de otra manera, y también hemos querido poner en valor su avanzado sistema electrónico. A través de la IMU, se gestiona todo fácilmente, y se puede destacar el control de tracción en curva, el ABS en curva, el control anti-caballito, el control anti-deslizamiento o los tres modos de conducción que ofrece. Su instrumentación también es muy completa, gracias a una pantalla TFT de cinco pulgadas, con conectividad móvil.

La Yamaha XSR 900 GP cuesta 14.299 euros

Si acabas de decidirte por la adquisición de la Yamaha XSR 900 GP, tienes que saber que únicamente vas a necesitar un total de 14.299 euros, lo que claramente nos parece un auténtico chollo. Así que no lo pienses y haz esta inversión, de la que vas a estar orgulloso durante el resto de tu vida.